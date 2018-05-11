Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Ünlü spiker Fatih Portakal Twitter'dan çok konuşulacak bir soru sordu.

Dün mal varlığını açıklayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi konu alan Portakal "İnce mal varlığını medya ile paylaştı. Kamuoyu öğrendi. Bir seçmen olarak diğerlerininkini de duymak istiyorum. Hakkım. Peki hangileri açıklar?" yazdı.

Fatih Portakal'ın tweeti şöyle;



