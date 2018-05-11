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Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal sosyal medyadan liderlere çağrı yaptı. Portakal, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin mal varlığının açıklamasını hatırlatarak "Diğerininkini de duymak istiyorum" diyerek Erdoğan'ı işaret etti

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Ünlü spiker Fatih Portakal Twitter'dan çok konuşulacak bir soru sordu.

Dün mal varlığını açıklayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi konu alan Portakal "İnce mal varlığını medya ile paylaştı. Kamuoyu öğrendi. Bir seçmen olarak diğerlerininkini de duymak istiyorum. Hakkım. Peki hangileri açıklar?" yazdı.

Fatih Portakal'ın tweeti şöyle;

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İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı? İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı?
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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
buda kendini fasulyeden sayıyorya !!!
portakal spikerliği bırak çok cesaretlisen siyasete atıl.bakalım ne kadar oy alacaksın
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