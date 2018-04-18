HABER

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı gündeme bomba gibi düştü. FOX TV haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Portakal, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yaptığı konuşmasında mesajlar olduğunu iddia ederek, "Benim anladığım kadarıyla Bahçeli 'Eğer seçimler 3 Kasım'da yapılacak olursa ben diyor çatışma yaşanabilir, ittifakta bir bölünme yaşanabilir ben bunu tutamayabilirim' diyor" ifadelerini kullandı

Erken seçim çağrısı Ankara'yı karıştırdı. Peş peşe flaş yorumlar yapılıyor. Ünlü haberi spikeri Fatih Portakal da konuyu gündemine taşıdı, canlı yayında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

İşte Portakal'ın o konuşmaları;

Devlet Bahçeli erken seçim istiyorum dedi. Cümleleri çok netti. Hatta cümlelerin içerisinde mesajlar da vardı ama şu cümle de önemliydi. Şöyle dedi Bahçeli "Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması mümkün değildir." Bir anda kulaklar kesildi. Ne demek istiyor Devlet Bahçeli diye İnsanlar televizyonlara odaklandılar. Ve cevabını verdi, şunu dedi, 'erken seçim'

Herkes şaşırdı. Bu açıklamalar hiç beklenmiyordu çünkü 2 hafta öncesine baktığınızda, Bahçeli 'hayır' diyordu, erken seçim yok diyordu. Bugün ağır koşullar diyor, 2 haftada ne değişti, Türkiye'nin içte ve dışta sorunları yoktu, 2 hafta içinde mi çıktı, ya da AK-Parti ile ittifakta pürüz mü vardı o pürüzü gidermek için blöf mü yaptı Bahçeli bilmiyoruz. Tam çözemiyorsunuz. Acaba yazılmış bir sanorya var, iki parti arasında bu senaryo mu oynatılıyor, oynanıyor. Yoksa gerçekten sürpriz bir çıkış mıydı, bilmiyoruz. Erdoğan için sürpriz mi oldu, ona Erdoğan ve ekibi kara verecek.

KONUŞMASI MESAJLARLA DOLU

Konuşması mesajlarla dolu. Aslında bu mesajın iktidar partisine de gideceğini anlıyoruz. Ben böyle anlıyorum Bahçeli diyor ki; "Eğer seçimler 3 Kasım'da yapılacak olursa, ben diyor çatışma yaşanabilir, ittifakta bir bölünme yaşanabilir ben bunu tutamayabilirim" ifadesini anlatıyor benim anladığım kadarıyla.

5ad6de5b7152d813e846a22d

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorumHükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
'Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak''Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken seçim Devlet Bahçeli fatih portakal

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Flaş iddia! İYİ Parti, CHP'nin desteği ile erken seçime girebilir

Flaş iddia! İYİ Parti, CHP'nin desteği ile erken seçime girebilir

İlginizi Çekebilir

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ülkesini düşünmediğini sadece koltuğunu ve kendi geleceğini düşündüğünü bu kadar belli etme .Bütün sözlerin ile çelişiyor 20 seçim kaybetmişsin bi git artık
Diğer Haberler
Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!

Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!

ÖSYM: Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı! (AİS Giriş)

ÖSYM: Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı! (AİS Giriş)

KYK borçları silinecek mi? Teklif Meclis'te görüşülecek

KYK borçları silinecek mi? Teklif Meclis'te görüşülecek

Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi!

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi!

Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'

Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.