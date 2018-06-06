Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal, hakkında soruşturma açılmasının ardından canlı yayında sert açıklamalarda bulundu. Portakal, Mersin'de yayımlanan yerel gazetelerdeki bazı haberleri ve sosyal medya kullanıcılarının paylaştıkları mesajları gösterdi ve "Yıldıramayacaksınız, korkutamayacaksınız. Hakaret etmediğimizi biliyorsunuz, sadece sorunları ortaya koyduk" dedi.

Fatih Portakal daha sonra anayasanın 26. maddesinde bulunan "Basın hürdür, sansür edilemez" cümlesini okudu.

