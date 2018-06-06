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Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Mersin Devlet Hastanesi hakkındaki haberinin ardından hakkında soruşturma başlatılması üzerine sert açıklamalar yaptı.

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal, hakkında soruşturma açılmasının ardından canlı yayında sert açıklamalarda bulundu. Portakal, Mersin'de yayımlanan yerel gazetelerdeki bazı haberleri ve sosyal medya kullanıcılarının paylaştıkları mesajları gösterdi ve "Yıldıramayacaksınız, korkutamayacaksınız. Hakaret etmediğimizi biliyorsunuz, sadece sorunları ortaya koyduk" dedi.

Fatih Portakal daha sonra anayasanın 26. maddesinde bulunan "Basın hürdür, sansür edilemez" cümlesini okudu.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Fox TV Mersin Devlet Hastanesi soruşturma

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