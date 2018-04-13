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Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:47 | Son Güncelleme

AK Parti'li İsmail Kahraman'ın Ak Parti öncesini 'duraklama dönemi' olarak değerlendirmesine ilginç bir tepki gösteren Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal, 1923-1938 arası Atatürk döneminde yapılan icraatları saydı.

Fox Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Meclis Başkanı ve AK Parti milletvekili İsmail Kahraman'ın sözlerine cevap verdi.

Kahraman, Başkentray'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada Atatürk dönemini atlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki icraatları sayıp, Cumhuriyet döneminde duraklama yaşandığı belirtmiş ve AK Partiye birlikte muhteşem bir dönem yaşandığını söylemişti.

FATİH PORTAKAL, ATATÜRK'ÜN İCRAATLARINI SAYDI

Fox Haber sunucusu Fatih Portakal ise, bu akşamki bültende Kahraman'a cevap verdi. Atatürk döneminde yapılan ve pek çoğu ilk olma özelliği taşıyan büyük projeleri sayan Portakal, sosyal medyada da gündeme oturdu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu bunak ı yaş haddinden emekli edin gitsin be rte yalakalık yapacam diye Atatürk e çamur atmasın
Seviyorum bu adamı bir tek bu kaldı havuz medyasından uzak koyunlar sevmez ama
Böyle yaşlı,tecrübeli ve bir o kadar kültürlü bir Osmanlı Meclis-i Mebusan Başkanımız olduğu için iftihar ediyorum:)) Yav ayıp,vallahi ayıp ! Sevin sevmeyin ama bu kadarı da ayıp...İstediğiniz kadar kötüleyin GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ...Onun yaptığı eserleri sata sata bitiremediniz...Ayıp ki ayıp !!!!
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