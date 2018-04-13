Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fox Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Meclis Başkanı ve AK Parti milletvekili İsmail Kahraman'ın sözlerine cevap verdi.

Kahraman, Başkentray'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada Atatürk dönemini atlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki icraatları sayıp, Cumhuriyet döneminde duraklama yaşandığı belirtmiş ve AK Partiye birlikte muhteşem bir dönem yaşandığını söylemişti.

FATİH PORTAKAL, ATATÜRK'ÜN İCRAATLARINI SAYDI

Fox Haber sunucusu Fatih Portakal ise, bu akşamki bültende Kahraman'a cevap verdi. Atatürk döneminde yapılan ve pek çoğu ilk olma özelliği taşıyan büyük projeleri sayan Portakal, sosyal medyada da gündeme oturdu.