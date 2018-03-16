Fatih Portakal’dan İstiklal Marşı tepkisi: Bunlar çok tehlikeli konular

İstiklal marşı tartışmalarına Fatih Portakal da katıldı.

Sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 46. Muhtarlar toplantısında dile getirdiği İstiklal Marşı’nın bestesinin değiştirilmesi gerektiği konusuyla başlayan Portakal, “Türkiye’de siyasilerin gündeme getirdiği konular ister istemez tartışma konusu oluyor ancak bu seferki tartışma konusu bambaşka bir şey bu konuda net bir tavır koymamız gerekiyor, millet olma yolunda en önemli kazanımlarımızdan biri olan İstiklal Marşımıza dokunma” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanına hitaben konuşan Portakal, “Sayın Cumhurbaşkanım sizi bilmem ama İstiklal Marşı’nın bestesi beni rahatsız etmiyor, gönlünden vicdanından istediği gibi söylemek isteyen bunu söyleyebiliyor” dedi. Fatih Portakal sözlerini; “Bunlar çok tehlikeli konular keşke girmeseydiniz” şeklinde bitirdi.