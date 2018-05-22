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Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun İYİ Parti'den aday gösterilmemesini eleştirdi.

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun milletvekili adaylık listesinde bulunmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, İYİ Parti için o kadar çalışmış ve emerek vermiş birinin aday gösterilmemesi vefasızlık örneğidir' ifadelerini kullandı.

HALAÇOĞLU

'VEFA SEMT ADI OLARAK KALABİLİYOR'

Halaçoğlu'nun aday gösyerilmemesini eleştiren Portakal, 'Siyasette de vefa semt adı olarak kalabiliyor' dedi.

AKŞENER'DEN HALAÇOĞLU AÇIKLAMASI

meral ekşener

Akşener Antalya'da düzenlenen mitingde, 'Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri 1. sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara’yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla “Beni affedin” dedi. Ben de o karar saygı duydum.' demişti.

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