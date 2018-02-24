Fatih Portakal'dan kendisine 'vatan haini' diyenlere soyağacı ile yanıt!

FOX Ana Haber'de reytingleri alt üst eden Fatih Portakal da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz haftalarda hizmete açtığı alt-üst soy bilgisine bakanlar kervanına eklendi.

'SOYUMA SOPUMA BAKTIM'

Bu durumu kendi lehinde kullanan Fatih Portakal, kendisine "vatan haini" diyenlere oradaki bilgilerle yanıt verdi. Türkmenlerin bir kolundan geldiklerini belirten Portakal, "Kimileri bana vatan haini falan diyor. e-Devlet'ten soyuma sopuma baktım. Yörüğüm, Türkmenlerin bir koluyum" ifadelerini kullandı.