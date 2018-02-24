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Fatih Portakal'dan kendisine 'vatan haini' diyenlere soyağacı ile yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 15:32 | Son Güncelleme

Kendisine "Vatan haini" diyenlere cevap veren FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "e-Devlet'ten soyuma sopuma baktım. Yörüğüm, Türkmenlerin bir koluyum" dedi.

FOX Ana Haber'de reytingleri alt üst eden Fatih Portakal da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz haftalarda hizmete açtığı alt-üst soy bilgisine bakanlar kervanına eklendi.

'SOYUMA SOPUMA BAKTIM'

Bu durumu kendi lehinde kullanan Fatih Portakal, kendisine "vatan haini" diyenlere oradaki bilgilerle yanıt verdi. Türkmenlerin bir kolundan geldiklerini belirten Portakal, "Kimileri bana vatan haini falan diyor. e-Devlet'ten soyuma sopuma baktım. Yörüğüm, Türkmenlerin bir koluyum" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
vatana ihanet soyla sopla olmuyor. ruhla, kalple oluyor. bkz Fetö. yok yere soy sop işlerine girme. kafanı biliyoruz, gönlündeki vatanı değil!!
AKP Yİ ELEŞTİREN HERKES YAHUDİ HERKES VATAN HAİNİ,HERKES TERÖRİST, E SURİYELİ GİBİ GELİP MERSİNDE ANTALYADA FUHUŞ YAPIP, ALKOL ALSAYDIN DİLENSEYDİN ,ÇOK ŞÜKÜR DİYİP ELEŞTİRMESEYDİN KİMSE SENİ DIŞLAMAZDI ŞU AYDINIM DİYEN AHMAKLAR BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEĞİL TÜRK KALDIR AKP CUMHURİYETİ
Şimdi de satılmış Yörük derler. Bu halk kimin ne olduğunu biliyor
mynet yayınlamazsın ama yinede yazıyorum. sözüm meclisten dışarı; aynı kök üzerine biten bir ağaçtan mobilyelik kerestede çıkar, yakacak odunda çıkar, çöpe atılacak kıymıda çıkar. köküde kimse almaz toprakta bırakırlar.
bi tek ben mi, 13 göbektir, Rize'liyim. bunlar yörük filan olduğunu nerden görüyorlar. Acaba 13 göbek sonrasını görebilen var mı?
Soyağacı ile bitmiyor bu işler fatih bey
Portakalın açıklama Türk değilsin diyen varsa onlara cevap olabilir. Vatan haini olmak için zaten bu ülkenin insanı olman gerekir. Bu vatandan olmayan için hain denemez en fazla ajan denir. Teorik olarak bu belge hain olmadığını göstermez.
Çocuk babasına ; ben boya kalemi alıcam.verdiğin 1 lira harçlık da yetmiyor,sen ise taksiye biniyorsun,bağış yapıyorum diyorsun ama içki içmişsin....Ve bana bağırıp duruyorsun demiş ve eleştirmiş olsa.......Şimdi bu çocuk ev haini falan mı oldu!?!?! teşbihde hata olmaz ey cemaat'i mûslimin..
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