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Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 20:07 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haberin 'kurmaca' olduğu iddialarına canlı yayında çok sert tepki gösterdi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, FOX TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberine tepki göstermiş ve 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' demişti. Fatih Portakal ise ana haber bülteninde Bakan Elvan'a "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmış ve 'haberin kurmaca' olduğu iddiasını ortaya atmıştı.

Fatih Portakal canlı yayında tepkisini gelen mesajlarla ve videolarla gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal kurmaca Fox mersin şehir hastanesi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Bir kapak mı görüyorum :)
çevir kazı yanmasın. istifa et birader bir an önce. gerçi sonun pek iyi değil senin. M.Ali Birand yetistirdi seni. Ama sen olmamışsın.
Görüntüleri kesmişler.Adamın adımının bütününü göstermiyorlar.Görüntü kesik kesik.Sağlam ayağıyla attığı adımı gösterip,sakat ayağıyla basışını kesmişler.Trollerden korkulur
fatih reyiz cıkardı suratlarına vurdu :D
Yalan haber çıktı fatih portakalım yaptığı haber yalan çıktı işte röportaj yaptığı adamlar gerçeği itiraf ettiler..
sırf portakal yüzünden akpartiye oyumu akp ye vericem 24 haziran akşamı klozete dönmüş surat ifadesini tekrar izlemek için
FOX tv Fatih portakal olmasa ülkede ne oluyo ne bitiyo bilemiycez.doğan grubu vardı baskılarlar önce yıldırdılar sonra satın aldılar. sahibi yabancı diyo neden bu foxu kötü gözle görüyorsunuz az izleyin delikanlı olun tarafsız bi kanal kimseyede boyun eğmiyor kudurun.
ulan sizin gözünüze soka soka açıklıyor adam aktroller hala kurmaca diyor delille ispatla konuşuyor ha bire yalan dolan diyorsunuz size kapağı kapatmış hala mall mal bakiyorsunuz
ya bunların amacı kotulemek. bakon okul sutu projesi basladı yok sutlerden cocuklar zehirlendi haberleri. şimdi nerdeler. zamanla oturacak sistem kendide prda tedavi olavak. hani köpruye karsı olanlar var ya
Umarım haksız yere eleştirenlere kapak olmuştur. Olmadıysa tekrar tekrar izlesinler...
Alıştılar herkesin 3 maymun u oynamasına, dürüstlük bitmemiş demek ki
siz insanlarin akillariyla beyonleriyle talkami geciyonuz gentinizi akilli milleti salakmi zannetiyonuz senin sibigerin ayagikirik alcili tiyorr robortaj yabiyorta demiyorgi hastaya lan senin ayagin kirikta koltukdeynekleriyle nasil geziyon
Değmez portakal büyüklük sende kalsın biraz alttan al doğruyu yanlışı bölüşelim %50 kardeş payı kalpler kırılmasın
Yalancı çoban oldun ciktin şu fox tv de seni gidi portakal seni:::)))
Bu kapak sana gelsin mynet
kapak'tan sorumlu devlet bakanı FATİH PORTAKAL :-)
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