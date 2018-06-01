Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, FOX TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberine tepki göstermiş ve 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' demişti. Fatih Portakal ise ana haber bülteninde Bakan Elvan'a "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmış ve 'haberin kurmaca' olduğu iddiasını ortaya atmıştı.
Fatih Portakal canlı yayında tepkisini gelen mesajlarla ve videolarla gösterdi.
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Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı
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