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Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine tepki göstererek 'O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleriyle ilgili FOX Ana Haber'de yayınlanan haber tartışma konusu oldu.

Söz konusu haberde Mersin'deki şehir hastanesinin şehrin dışında olduğu ve hastaların 3 araç değiştirerek hastaneye ulaşabildiği iddiaları yer alıyordu.

Konuyla ilgili eleştirilerini dile getiren FOX Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da "Bu iktidarın çok önem verdiği projeler şehir hastaneleri. 50 dakikalık mesafeye şehir hastaneleri kurmuşlar. Çok büyük kompleksler. İçeride yürürken kayboluyorsun." şeklinde konuşmuştu.

Yayınlanan haberele ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın "Mersin şehir hastanesi heberini birileri bunlara yaptırıyor. Bana da gelen bilgiler var" ifadelerine tepki gösteren Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz." ifadelerini kullandı.

fatıh

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırımFatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

'MESLEĞİ BIRAKIRIM'

Portakal dünkü canlı yayında da tepkisini dile getirmiş "Bana lütfen bu haberleri kim yaptırıyor, bilginiz nedir? Atıyorsunuz çünkü kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Lütfi Elvan Şehir Hastaneleri Mersin

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Okuyucu Yorumları 82 yorum
fox tv... fetönün, pkk nın resmi yayın organı gibi çalışıyor..
@akdenizli.2 atv değilmiy di feto kanalı akp değilmidi bizzat el öpüp onay alınan
ATV ile karıştırdın galiba
@akdenizli.2 tek düze yandaş yayın yapmadığı için nasıl da batıyor... yandaş değilsen, biat etmemiş isen, farklı isen, hakkını arıyor isen, sürüye dahil değilsen vay haline...
benide ver bana göre sen amerikan tetikçisisin
boşver yiğidim , bunlar hep atar tutar. oylar hdp ye
@murat_dogan_e2 TABI YAA SİZE GÖRE YİĞİT BİZE GÖRE .....
PAZARTESİYE KADAR UZATSAK ABİ OLMAZ MI..HE ..NOLUR ABİ..
FATİH PORTAKAL
mandalin mandalin :)
Gerçekleri olduğu gibi gizlemeden aktaran tek kişi Fatih Portakal. En çok izlenen haber bülteni de kendileri. İş böyle olunca mutlaka birileri iftira ve karalama ile Fatih beyi susturmak isteyecektir. Kusura bakmasınlar da, bu iş Fatih Portakal'a işlemez. :)
@asker257 FOX(kanalın sahiplerini araştır görürsün) sadece ABD çıkarları için çalışır. Portakal da patronlarının emrine göre haber yapıyor sadece.
@asker257 arkadaşım sen amerikan kanalı diyorsun aklın yokmu dinle bakalım adam yanlışmı konuşuyor. isterse gevur kanalı olsun banane adam dogruları söylüyor
bakanın agzına saglık .
ak troller zıplamamış bu habere hayret !!
adam gibi adamsın Fatih Portakal
Sayın Portakal bunları yakından tanıdığınızı düşünüyorum.Bunları eleştiremezsiniz.Bunların her yaptığı HAŞA Allah'ın emri gibi.Kendi seçmenlerini de böyle kandırıyorlar ve kanıyorlar.Yanlış bir şey yapsınlar eleştirin siz''Fetö'cü, Deaş'cı, Pkk'lı'' olursunuz.Hatta münafık olursunuz dinden çıkarsınız.Kesin arkanızda Almanya veya Amerika olur.Bunları eleştirmenin böyle kötü sonuçları var kendilerinin nazarında.
dogru söylemiş sayın bakan ipinizin k,imde oldugu sanki bilinmiyor
@kuzey_3412 Sen çok zeki birine benziyorsun. Kaynak gösterek açıklar mısın kimmiş? Laf salatası yapma ama diycem, çomarlığın fıtratı bu...
akp zihniyetinin aleyhine ise 2 durum ortaya çıkar 1) vatan haini ilan edilmesi 2) dış mihraplar destek veriyor. 3) millet akp yi tutmuyorum dediklerinde hemen vatan haini ilan ediliyor. 4)bu sefer sonunuz kötü akp
Adamsın Portakal adammm . Bide övünmeleri yok mu 1.7 milyar $ lık projemizi açıyoruz. Sanki cepten gitti . Babalarının sulak tarlasını satıp yaptırdılar sanki .Suç bizde takdir etmeyeceksin abi, onların görevi zaten bu. Yapmazlarsa sıkıntı. Devletin tüm sermayesi betona gitti . Orası ayrı tabi.
Boşverin sayın Portakal bunların zihniyeti bozuk.Onlardan olmayan fetöcü veya pkklı ya onlardansın ya terörist.Halbuki fetö de pkk da onlar sayesinde rahatça yerleşti türkiyeye.Allah şahit.
Helal sana be !
Bu (adam) niye bu kadar uğraşıyor ki. Gitsin Chp veya Hdp'den milletvekili adayı olsun. Yaptigi şeyin habercilikle bir alakası kalmadı bence.
gazeteciyiz diyorsun ama tek işiniz muhalefet siyaseti
iftira davası açma .. iftar ver .. sevap işlersin ..
bu adam da iyice show men oldu yaaa nedir kardesim bu.bir insan haber sunarken elinde ki kagit veya baska bir seyi bin defa alip alip birakirmi yaa.millet de bunu seviyor. disardan 1000 tane adam getir ve onlarda bu hukumete tepkilerini belli eder.
Valla sayın bakanım hastane dört dörtlük yapanlardan Allah razı olsun ama ulaşım konusu doğru özel arabası olmayan vatandaş oraya varana kadar ölür yani
akp ye dava açıp hukuku sıkıntıya sokmayın, hukuk olmuş guguk, maaşlarını alıp hükumete çalışıyorlar, vatandaş a kaplan hükumete Kuzu, Elvan denen sahtekar ın yatacak yeri yok, son çırpınışlar, laik cumhuriyet mahkemelerinde her yolsuzluğun hesabını verecekler, adalete sahip çıkmayan, güçlünün adalet temsilcisi olan yargıda hesap vermelidir.
Kendi aktrolleri gibi sanıyorlar herkesi. !
ak partiye muhalefet yapacak kimse bulunamadığından dolayı iş portakala düşmüş oda kraldan daha kralcı olmaya çalışıyor
Fatih’e de helal olsun nasıl laf sokuyor bunlara
Seçime acaba sen mi giriyon. inceden akşenerden fazla sesin çıkıyor.
dogru kanal dogru haber fox gerisi traş bıraksınlar bu işleri sayın bakan
PORTAKAL KİM Kİ HESABINI VER DİYOR YAW BU GÜNE KADAR ÇAMUR AT İZİ KALSIN POLİTİKASIYLA ÇALIŞAN KANALIN HESAP VERSİN
fatih portakal sizin havuz medyası gibi ısmarlma haber yaptıran alo fatih lerden değil tabi alıştınız ısmarlama haberlere herkesi kendiniz gibi yaptınız sahi nedir bu şehir hastane rant işi tam bir fiyasko sırf hastalara işkence çektirmek için yapılmış bir proje
Çok uzakta arama o birileri senin ABD'li patronların. Senin ipin onların elinde. Hadi çık da Erdoğan'a salladığın gibi PKK/PYD'ye, ya da onların tasmasını elinde tutan ABD'ye salla da görelim cesur haberciliğini...
haber sunan bir sipikermisin hesap soran bir şovmen mi ? merak ediyoruz..Kanalı degilde kendi adına pirim yapmaya çalışan ikinci Ahmet Hakan adayı ....Ne oluyor bu haber sunan sipikerlere, nasıl böyle gaza, saza geliyorlar..nedir hayelleri küçüklüklerine inilmeli acaba hep acımı çekti bunlar...
Bu haberi bilmem lakin yanlı ve taraflı bir haberci....haberci dediğin yorum yapmaz objektif olur tarafsız olur bu adam her habere kişisel yorumunu yapıyor bunun adı habercilik değil Fatih'in fantazi dünyası olur. bu nedenle programın adını da Fatih'in fantazi dünyası koysunlar
seçimarifesini ak partililer savaş gibi görüyorlar, savaşta yalan söylemek mubahtır derler.o yuzden herşey beklenir.
Talimatla iş yapanlar ,beynini kullanarak iş yapanları anlayamazlar. Birinin adamı olmaktan kurtulun ki karsinizdakiler kimin adamı diye düşünmeyin.
haha onlar seni siyasetci yandaşlarıyla karıştırdı camur at izi kalsın baske ne yaoabilirlerki neden kalkınamadığımızda ortada kalkınma bakanı işinden başka her şey ile meşkul
Portakal, talimatla iş yapıyor. Merak ediyom, 24 haziran akşamı nasıl haber verecek
Bu ülkenin ekmeğini yiyip Bu ülkeye bu kadar düşmanlık yapıp ve hala istedikleri gibi iftira atarlar sonra hicbisey yapmamış gibi elini kolunu sallayarak gezerler.. bu halk bu ülke ne yaptı size? benim 5 yaşındaki kardeşim bunun bir maşa olduğunu biliyor, adam okadar konsantreki işine artık kendi yaptığına kendiside inanmis.. çok yazık çok
fatih bey, bunlar padişahına çekmiş.neyi doğru söylüyorlar ki.oradaki vatandaşlar hastanenin konumunu anlatmış.en iyi bilen onlar,bunlarda gerçek belli oluyor diye kuduruyorlar.
Meydan boşş sallaaa. Seçim sabahı ne diyeceğini merakla bekliyor herkes. Ama yüz yok ki eğer zerre miktar arlanırsa ben de bişi bilmiyorum.
Soruyorum , sayın portakal acaba hic mersin e gelipte 3 araç degişerek Mersin şehir hastahanesi ne gitmişmi?
@yalcin.aslan adana ve mersinde yasiyorum be cok defa gittim, eger aracin var ise sorun uok, ama aracin yok ise bir dene de gor, portakal super bir haber yapmis, sirf ueni rant alanlari yaratmak ve buralardan para yemek icin devasa kompleksleri cehennemin dibine yapiyorlar
@yalcin.aslan , tebrikler aslanım; şimdi senin kafaya göre bir habercinin yaptığı her haberi bizzat yaşaması gerekiyor :)))
@yalcin.aslan ONU BAKANLARA SORACAKSIN. ONLAR HER 50 DK HASTANE AÇMIŞLAR.
işte gerçek habercinin başarısı, dün haber yaptı bu gün servisleri çoğaltmışlar... bravo sayın Portakal aynen devam.
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