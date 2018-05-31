Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleriyle ilgili FOX Ana Haber'de yayınlanan haber tartışma konusu oldu.
Söz konusu haberde Mersin'deki şehir hastanesinin şehrin dışında olduğu ve hastaların 3 araç değiştirerek hastaneye ulaşabildiği iddiaları yer alıyordu.
Konuyla ilgili eleştirilerini dile getiren FOX Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da "Bu iktidarın çok önem verdiği projeler şehir hastaneleri. 50 dakikalık mesafeye şehir hastaneleri kurmuşlar. Çok büyük kompleksler. İçeride yürürken kayboluyorsun." şeklinde konuşmuştu.
Yayınlanan haberele ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın "Mersin şehir hastanesi heberini birileri bunlara yaptırıyor. Bana da gelen bilgiler var" ifadelerine tepki gösteren Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz." ifadelerini kullandı.
'MESLEĞİ BIRAKIRIM'
Portakal dünkü canlı yayında da tepkisini dile getirmiş "Bana lütfen bu haberleri kim yaptırıyor, bilginiz nedir? Atıyorsunuz çünkü kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim" demişti.
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