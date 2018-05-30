Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Fatih Portakal canlı yayında Bakan Elvan'ın sözlerine tepki gösterdi. Portakal, 'Atıyorsunuz kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim' dedi.
İşte Fatih Portakal'ın Bakan Lütfi Elvan'a tepki gösterdiği sözler;
"Bakın Lütfi beyefendi, 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' diyorsunuz. Onu bizimle paylaşım bu bir! Düzenek diyorsunuz, siyaset diliyle konuşuyorsunuz. Biz siyasetçi değiliz, biz gazeteciyiz, biz gazetecilik yapıyoruz. Ne Doğan Şentürk'ü ne muhabir arkadaşımı, kameraman arkadaşımı ne de beni böyle itham edemezsiniz. Elinizde varsa bir belge gösterin, ben de bunlar yaptırıyor diyeyim. Yapabiliyorsanız yapın bunu.
'BEN BU MESLEĞİ BIRAKIRIM, BİR DAHA DA YAPMAM!'
'Bana lütfen bu haberleri kim yaptırıyor, bilginiz nedir? Atıyorsunuz çünkü kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim' dedi.
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