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Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:08 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Fatih Portakal canlı yayında Bakan Elvan'ın sözlerine tepki gösterdi. Portakal, 'Atıyorsunuz kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim' dedi.

İşte Fatih Portakal'ın Bakan Lütfi Elvan'a tepki gösterdiği sözler;

"Bakın Lütfi beyefendi, 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' diyorsunuz. Onu bizimle paylaşım bu bir! Düzenek diyorsunuz, siyaset diliyle konuşuyorsunuz. Biz siyasetçi değiliz, biz gazeteciyiz, biz gazetecilik yapıyoruz. Ne Doğan Şentürk'ü ne muhabir arkadaşımı, kameraman arkadaşımı ne de beni böyle itham edemezsiniz. Elinizde varsa bir belge gösterin, ben de bunlar yaptırıyor diyeyim. Yapabiliyorsanız yapın bunu.

'BEN BU MESLEĞİ BIRAKIRIM, BİR DAHA DA YAPMAM!'

'Bana lütfen bu haberleri kim yaptırıyor, bilginiz nedir? Atıyorsunuz çünkü kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim' dedi.

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
artık chp yada hdp den aday olma vaktin geldi bencede bırak bu haber işlerini sen
@akbul22 SENİ NERDEN ADAY OTURTALIM FETONUN ORTAKLARINDAN ORTAK ADAY YAPALIMMI AÇILIM YAPARSINIZ APOYLA FETOYLA. HAİNLERLE MİLLETE KUMPAS KURDURSUNUZ
@akbul22 çok doğru bir tespit bunların tuzu kuru artık ilerde milletvekili olur. bunlar demirtaşı ziyaret edene birşey demezler alaattin çakıcı yı bahçeli ziyaret etti diye eleştirirler
onlar haberleri talimatla yaptırdıkları için ,herkesi öyle sanıyorlar.bakınız havuz medyası haberlerine.
seçimlerde chp kayıp ettiği zaman portakal oluyor patlican neredeyse ağlayacak hala kanıt istiyor keMAL gibi birinin peşinden gidenden daha fazlası beklenemez en akıllınız bu artık ne diyelim
sn elvan reyting sonuçları herşeyi açıkça belli ediyor Türkiye'nin en çok izlenen haber programını yalan haber yaptırmakla itham ediyorsunuz biz halk olarak da gerçekleri zaten görüyoruz. yazık düştüğünüz şu durumlara.
HADİ BIRAK LAN NETİCENE GÜVENİYORSAN
en bo q tan seçim oy verilecek kimse yok
dur hele acele etme 24 haziranda suratının rengini görelim sonra haysiyetin varsa zaten bırakırsın..
aman ne önemli sanıyosun sen kendini
kendisi talimatla çalışan başkalarının adam oluşunu,dik duruşunu anlamaz. portakal adam gibi işini yapıyor ve yaptıkça yanındayız
sayın Fatih bey siz yapmiyorum desenizde sizin orada yapimci ve yonetmenlerinoz var siz onlardan habersiz hic birsey yapamazsiniz sizede bu habero yaptiran bence onlar demek istemistir.
yav bunu bakan yapanda hayır yokki bakanda hayır olsun.Vatan hainleri sattılar Türkiyeyi
adam gibi adam türkiyenin tek tarafsız gazetecisi
Bir iki muhalif kanal var elimizde onu da susturmak istiyorlar pes doğrusu
Az kaldi Fatih kardesim özgürlüğe inşallah beraber M.Kemal Atatürk'ün yanina gideceğiz ve ona teşekküredecegiz özgür bir ülke bıraktığı için ama ondanda özürdileyecegiz yolundan bir anlık hata ile çıktığımız için Türk milletinin adı a özürdileyecegiz!Özgürlük çok yakında kardeşim kurtulacagiz bu din sömürücülerinin elinden Tamam ile inşallah!
TAKMA KAFANI FATİH BEY KENDİLERİ HEP HABER YAPTIRIYOR YA İNSANIN KENDİSİ NEYSE KARŞISINDAKİNİ ÖYLE GÖRÜRÜMÜŞ
Doğru söylemiş portakal kukla düğmesine basınca ötüyor kendisi birşey yaptım sanıyor gazeteciymis bu memleket ne çektiyse gazetecilerden cekti
portakala helal olsun bu meslek gerçek gazetecilik yapıyor. koyunları aydınlatmaya çalışıyor ama nafile koyun kafalı ata sözü boşuna söylenmemiştir. milletin vekilli olarak gidiyorlar genel bşk. kul oluyorlar.
Fatih seni neden gündeme getiriyorlar koçum. Ben söyleyeyim Amerikalı ağa babaların yaptırıyor oldu mu canim. Ha 24 haziran akşamı yine morarma ihtimalin de şimdiden onu da söyleyeyim. Hadi bırak bu mesleği mahvettiniz zaten gazeteciliği.
KLASİK MANTIK ÇAMUR AT İZİ KALSIN BU KONUYU HABER YAPTIKTAN SONRA FOX SERVİS KOYMUŞLAR ÖNCEDEN AKLINIZ YOKMUYDU. HA BİDE VEKİLİN MALABATTAN ATMIŞSIN AMA SENDENDE BU BEKLENİRDİ ANCAK. CARE BULMAK DEĞİL NİYETİNİZ YALANLARLA İNSANLARI KANDIRMAK. YARIN BU İDDAANI DESTEKLEYECEK BİR ŞEY GÖSTEREMEZSEN NAMERTSİN TAMAM.
Seçim öncesi camileri yakıp yıkmalı kaos ortamı yaratmalıyızki korkudan herkes oyunu güçlü chpye versin
Birilerine uşaklık ettiğin çok açık. Haber spikerinden çok yorumculuk yapıyorsun
o gün kurban kesecez mümkünse vatanına dön sahiplerin güçlü ki hükümet karışamıyor ARKANI saglama oturtmuşsun
başkalarının uşağı değil lütfü bey karıştırmayın adam demokrasi özgürlükcü biri kula kulluk etmeyen bir sipiker çamur atmayın lütfen
Fox'un sahibinin büyük bir İslam düşmanı olduğunu öğrendik.haliyle siz de bundan nasibinizi alıyorsunuz.
kendileri öyle yaptığı için sayın portakal işdir kişinin aynası
sizdeki yüreğin 10 da 1 ine sahip değil bu çakal sürüsünün fatih bey
Sayın Portakal, bunların işine gelmeyen haber yaparsanız her türlü iftirayı atar, tehdit eder veya ellerindeki gücü kullanarak sizi susturmaya çalışırlar. Çünkü medyayı sustursunlar ki insanlar ortalığı güllük gülistanlık sansın.
Tarafsız olarak gerçekleri söylediğin ve haklı eleştirilerinden dolayı işlerine gelmiyorsun, elma veren ağaç taşlanır Fatih bey siz rahat olun 24 haziranda Allahın'da izniyle hak yerini bulacak yolsuzluk arsızlık bitecek inşAllah..
pis pkk lı allah senın de coluk cocugun şehit edilsin ondan sonra bunlarla beraber olursun
Bunlar herkesi kendileri gibi zannediyor. Ağa babaları bunlara bin ali diyecek binecekler in ali diyecek inecekler.
mördach olmasın tosunum,
zam yapanı değilde zam yaptı diyeni suçluyorlar Allah ıslah etsin
HERKESİ KENDİLERİ GİBİ SANIYOR BUNLAR.
tek özgür gazetecilik yapan dır ağzına eline sağlık
özgür basına tahammülleri yok, herkes onların istediği gibi konuşsun batan ekonomiden bahsetmesin güllük gülistanlık bir ortam varmış gibi anlatılması istenmekte, bunların alayı seçimlerde rte ye oy vermeyecek kendileri de biliyor memleketin elden gittiğini
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