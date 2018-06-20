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Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 08:19 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden bir seçim anketi yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçenekler nedeniyle büyük tepki topladı. Gökçek, anketi tuzak bir anket olarak, bir şeyleri ispat için yaptığını söyledi. Melih Gökçek'in anketine tepki gösteren Fatih Portakal, "Ne kötülük üreten akıl ve vicdanınız var. Ne kötülük saçan ağzınız var" dedi.

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine az bir süre kala, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Gökçek, Twitter hesabından yaptığı ankette, "Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETÖ/Batı destekli teröristler mi kazanır? Anket sonunda yorumumu bekleyin. Not: Süre 4 saat…" ifadelerini kullandı.

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"ANKET TAHMİN ETTİĞİM GİBİ TERÖRİSTLERİN ÇOĞUNLUĞU İLE ÇIKTI"

Gelen tepkiler sonrası anket hakkında açıklama yapan Gökçek "Anket inanılmaz ilgi gördü. Yorumu sonunda yapacaktım ama yeterince zaten katılım oldu. Anket tahmin ettiğim gibi teröristlerin çoğunluğu ile çıktı. Aslında bu anketi tuzak bir anket olarak, birşeyleri ispat için yaptım. Bir kere burada kastedilen kesinlikle Millet İttifakı değil. Saadet ve İYİ Partililer ile terörist hamisi HDP'ye destek vermeyen CHP'lilere kim terörist diyebilir. Tenzih ederim. Benim kastım Kandil'i destekleyenler, benim kastım FETO'cular ve benim kastım bunları destekleyen Batı. Dikkat ederseniz teröristler bir anda organize oldu ve ankette teröristler kazanıra yüklendiler" ifadesini kullandı.

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FATİH PORTAKAL'DAN GÖKÇEK'E TEPKİ

Melih Gökçek'in anketine bir tepki de FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İşleri güçleri kendi gibi düşünmeyenleri terörist/vatan haini ilan etmek. Ne kötülük üreten akıl ve vicdanınız var. Ne kötülük saçan ağzınız var. Umarım bir gün #değişimolur utanırsınız," dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu adam yıllarca Başkent Belediye Başkanlığı yaptı.Ankaralı seçmenlere ne demeli bilmem!!! Gerçi aynı zihniyet 16 yıldır ülkeyi yönetiyor yada öyle yaptığını zannediyor bu da başka bir şey.....
Aynen Sayın Portakal...Doğru söze ne denir!?..Bu şahıs bu cesareti nerden buluyor..Kovuldu ama hala geri gelmek için 40 takla atıyor...Bir Şaklabanımız eksikti...
Tam bir paranoyak ! Hırsızlıklarını nasıl bir haklılık şekline bürüyeceklerini şaşırmışlar ! Toplumun tabanında oluşturmuş oldukları korku ve baskı İNŞALLAH son bulacak ve bu vatana zararı olan bu haşareler elbette defolur !
aynı şeyi kılıçdaroğlu ve ince ye uyarladım yıllardır.düşünsenize kılıçdar oğluna" sıfırla oğlum" dese, bırak montaj dublaj palavrasını CHP tarih sahnesinden silinirdi.ama kendini muhafazakar diye adlandıran kesim ........gerisini söyleyemiyorum siz anlıyorsunuz..
Akp gidince nereye kaçacaksın bakalım??
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