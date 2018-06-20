Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine az bir süre kala, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Gökçek, Twitter hesabından yaptığı ankette, "Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETÖ/Batı destekli teröristler mi kazanır? Anket sonunda yorumumu bekleyin. Not: Süre 4 saat…" ifadelerini kullandı.

"ANKET TAHMİN ETTİĞİM GİBİ TERÖRİSTLERİN ÇOĞUNLUĞU İLE ÇIKTI"



Gelen tepkiler sonrası anket hakkında açıklama yapan Gökçek "Anket inanılmaz ilgi gördü. Yorumu sonunda yapacaktım ama yeterince zaten katılım oldu. Anket tahmin ettiğim gibi teröristlerin çoğunluğu ile çıktı. Aslında bu anketi tuzak bir anket olarak, birşeyleri ispat için yaptım. Bir kere burada kastedilen kesinlikle Millet İttifakı değil. Saadet ve İYİ Partililer ile terörist hamisi HDP'ye destek vermeyen CHP'lilere kim terörist diyebilir. Tenzih ederim. Benim kastım Kandil'i destekleyenler, benim kastım FETO'cular ve benim kastım bunları destekleyen Batı. Dikkat ederseniz teröristler bir anda organize oldu ve ankette teröristler kazanıra yüklendiler" ifadesini kullandı.