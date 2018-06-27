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Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank'ın 24 Haziran gecesi Erdoğan'ın oy oranına gönderme yaparak, İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal'a yazdığı 'Naber' göndermesine Portakal'dan bugün yanıt geldi. Portakal, "İyiyim, dert etme beni yazdı'

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın kişilerden Mustafa Varank, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla Fox Haber'in seçim programını sunuculuğunda bulunan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ı hedef alarak kısa ve göndermede bulunmuştu.

'NABER?'

Erdoğan'ın büyük bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran akşamında Varank, sosyal medya platformu üzerinden İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal' etiketleyerek ''Naber?'' şeklinde ifadeye yer vermişti.

'DERT ETME BENİ'

Portakal seçimden 3 gün sonra Varank'a cevap verdi.

Ünlü spiker,"Yeni fark ettim. Ve sadece güldüm. Tanımam etmem, #CBErdoğan’ın danışmanlarından biri seçim gecesi kazanılınca ‘naber’ twiti atmış. Arkadaş, rakip görüyordu anlaşılan: “iyiyim, sıkıntı yok, dert etme beni" diye yazdı.

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Mustafa Varank fatih portakal ismail küçükkaya 24 haziran seçimleri

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