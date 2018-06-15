Fatih Portakal'dan şaşırtan Binali Yıldırım çıkışı! Tunceli mitingindeki sözlerini böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Tunceli'deki düzenlediği mitingteki sözleri hakkında konuştu.
Fatih Portakal sosyal medya hesabından Binali Yıldırım'ın Tunceli mitinginde halka "Bu sefer 'tamam' mı?" diye seslendiği anları hakkında ,"#BinaliYıldırım dahi kalabalığa “tamam mı” diye soruyorsa o da bu sistemin belki gizliden gizliye değişmesini istiyor. Tamam kelimesinin bu seçimde ne anlama geldiği bilmemesi mümkün değil. Kim bilebilir ki?" ifadelerini kullandı.
İşte Fatih Portakal'ın paylaştığı o mesaj:
#BinaliYıldırım dahi kalabalığa “tamam mı” diye soruyorsa o da bu sistemin belki gizliden gizliye değişmesini istiyor. Tamam kelimesinin bu seçimde ne anlama geldiğini bilmemesi mümkün değil. Kim bilebilir ki?— fatih portakal (@fatihportakal) 15 Haziran 2018
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