Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden CHP'nin kurultay süreciyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Portakal'ın yaptığı açıklama şöyle;

Ana muhalefetin durumu: Bir tarafta koltuğa malıymış gibi tutkuyla bağlı olup delegeye topu atan bir lider, diğer tarafta bir daha karşısına rakip olarak çıkmam diyen partili.

GÜVENİLİR İSİMLERE İHTİYAÇ VAR

Hangisine inanılıp peşinden gidilir? Bence ikisinin de değil. Güvenilir isimlere ihtiyaç var!

Ana muhalefetin durumu: Bir tarafta koltuğa malıymış gibi tutkuyla bağlı olup delegeye topu atan bir lider, diğer tarafta bir daha karşısına rakip olarak çıkmam diyen partili. Hangisine inanılıp peşinden gidilir? Bence ikisinin de değil. Güvenilir isimlere ihtiyaç var! — fatih portakal (@fatihportakal) 24 Temmuz 2018

'YETERLİ İMZALARI TOPLADIK'

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 'Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir. ' demişti.

Tüzün sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir.