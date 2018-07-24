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Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin kurultay süreci hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Güvenilir isimlere ihtiyaç var' dedi.

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden CHP'nin kurultay süreciyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Portakal'ın yaptığı açıklama şöyle;

Ana muhalefetin durumu: Bir tarafta koltuğa malıymış gibi tutkuyla bağlı olup delegeye topu atan bir lider, diğer tarafta bir daha karşısına rakip olarak çıkmam diyen partili.

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GÜVENİLİR İSİMLERE İHTİYAÇ VAR

Hangisine inanılıp peşinden gidilir? Bence ikisinin de değil. Güvenilir isimlere ihtiyaç var!

'YETERLİ İMZALARI TOPLADIK'

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 'Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir. ' demişti.

Tüzün sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek "Bizim örgütlerimizle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda maksimum toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor." demişti. Erkek, bugün yaptığı yeni açıklamada, "Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez." dedi.

Erkek açıklamasında, "Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz. İmzalar parti dışında bir yerde incelenmez. Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

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İMZA TOPLAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı. CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için toplam delegelerin yarısının noterli imzası gerekiyor. Muhalifler bu sayının yaklaşık 625 olduğunu belirtiyor.


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