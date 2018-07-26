HABER

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 20:38 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa 'Güneşe bay bay derken' notunu düştü. Portakal'ın güneşli paylaşımı Meral Akşener'e gönderme olarak yorumlandı.

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portakal gün batımı fotoğrafını paylaşarak, 'Güneşe bay bay derken...' notunu düştü.

MERAL AKŞENER'E GÖNDERME

Portakal'ın güneşli paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından Meral Akşener'e gönderme olarak yorumlandı.

1

İŞTE FATİH PORTAKAL'IN O PAYLAŞIMI

Fatih

İNCE VE KILIÇDAROĞLU'NUN ÜSTÜNÜ ÇİZMİŞTİ

Öte yandan geçtiğpimiz günlerde Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden CHP'nin kurultay süreciyle ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu.

Portakal'ın yaptığı açıklama şöyle;

640xauto

Ana muhalefetin durumu: Bir tarafta koltuğa malıymış gibi tutkuyla bağlı olup delegeye topu atan bir lider, diğer tarafta bir daha karşısına rakip olarak çıkmam diyen partili.

PARTNERYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yollarıYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yolları
Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepkiTürkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki
Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesajPutin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Twitter İYİ parti Meral Akşener sosyal medya hesabı

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
BİZİM DOĞUDA BİR ATA SÖZÜMÜZ VAR HER SALATALIĞA TUZ OLMA DİYE KUZUM FATİH SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN CHP YE AKIL VERMEYE ÇALIŞAN SEN AKP YE AKIL VERMEYE ÇALIŞAN SEN MHP YE AKIL VERMEYE ÇALIŞAN SEN İYİ PARTİYE AKIL VERMEYE ÇALIŞAN SEN BENCE FAZLA ÖTMEYE BAŞLADINDA ARKANDAKİ AĞA BABALARIN KİM CHP Lİ GÖRÜNÜP HDP Lİ DAVRANMAN AKILLARA ACABA BUDA DAĞAMI GÜVENİYOR SORUSUNU GETİRMEKTE
Portakal gerçekten toplumda gerilim oluşturmak olumsuzluk pisikolojisini topluma empoze etmek toplumu karamsarlığa sürükleyip ve özgüvenini kaybetmesi için tüm gücünle çalışıyorsun portakal unutma batılıları hiçbir zaman memnun edemezsin işin bittiğinde diskalifiye edileceksin ABD AB gibi kapitalistlerin işi bu maşa varken közü elle tutmazlar. Unutma bu cennet vatanda özgür ve demokrasi içinde yaşıyorsun ekmeğini yediğin suyunu içtiğin ülkene milletine ihanet etme gerçek Atatük çü insan vatanını milletini aziz bilip sever zor durumlarda hep sahip çıkıp elinden geldiğince korur ve kollar.
fox tv yetkilileri ana haberde irfan degirmenciyi görmek istiyoruz bilgilerinize
GÜNAYDIN PORTAKAL BU MİLLET 16 YILDIR BU İŞİ ÇÖZDÜ..SEN DAHA YENİ Mİ ANLADIN BU MEMLEKETİN ADAMMM GİBİ BİR MUHALEFETİ OLMADIĞINI . OLANLARIN DA YA KOLTUĞA YPIŞTIĞINI YA DA KAÇTIĞINI..AKP 16 YILDIR NEDEN HEP İKTİDAR NEDEN BU KADAR RAHAT HEEEEEE.... EVET BİZİM DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR AMA DEĞİŞİM İLK ÖNCE MUHALEFETTEN BAŞLAMALI...
PORTAKAL... İŞLERİ.. ANLAMAN İÇİN.. SANA ABİ TAVSİYESİ... .MERTSİN.. ANLADIK.. HERKESE MASEFEDE OL.. O YETER SANA... BİRİ DÜŞŞÜN DİĞERİ YÜKSELSİN.. DİYE HİÇ BİR ZAMAN DÜŞÜNME.. BU ARADA...FOTOĞRAF ÇOK GÜZEL...GÜZEL ÇEKİM TEBRİK EDERİM..
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.