Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portakal gün batımı fotoğrafını paylaşarak, 'Güneşe bay bay derken...' notunu düştü.

MERAL AKŞENER'E GÖNDERME

Portakal'ın güneşli paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından Meral Akşener'e gönderme olarak yorumlandı.

İŞTE FATİH PORTAKAL'IN O PAYLAŞIMI

İNCE VE KILIÇDAROĞLU'NUN ÜSTÜNÜ ÇİZMİŞTİ

Öte yandan geçtiğpimiz günlerde Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden CHP'nin kurultay süreciyle ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu.

Portakal'ın yaptığı açıklama şöyle;

Ana muhalefetin durumu: Bir tarafta koltuğa malıymış gibi tutkuyla bağlı olup delegeye topu atan bir lider, diğer tarafta bir daha karşısına rakip olarak çıkmam diyen partili.



