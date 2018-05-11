Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile AK Parti Genel Merkezinde 40 dakika görüştü.

Bu görüşmeden çıkan İnce, "sohbet ettik, dertleştik" demişti.

40 dakikalık görüşmeden dışarıya yansıyan fazla bir detay olmadı.

Bunun nedenini ise Muharrem İnce dünkü Hakkari mitinginde açıkladı.

İnce, görüşmedeki konuların medyaya yansımaması için Erdoğan ile anlaştıklarını açıkladı. Ancak Erdoğan'ın kendisine yönelttiği bir soruyu da miting sırasında halka açıklamadan edemedi.

Muharrem İnce Hakkari'de miting yapacağını söylediğinde, Erdoğan "Orada Türk bayrağı olacak mı?" diye sormuştu.

Bu diyaloğu anlatan İnce kameralardan alandaki bayrakları göstermesini istedi.

Bu görüntüleri FOX Ana Haber'de ekrana taşıyan Fatih Portakal ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sorusuna tepki gösterdi.

Portakal, "Bir Cumhurbaşkanı böyle bir soruyu nasıl sorabilir? Orada Türk bayrağı açılamıyorsa bu da devletin sorunu." diyerek Erdoğan'ı eleştirdi.

