Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Sabah Gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Gazetede, "ABD, medya işbirlikçisi Fox TV üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyor" diye yazıldı.
Sabah'ta yer alan yazının bir kısmı şöyle:
15 Temmuz’da hain darbe girişimiyle Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) arkasında olan ABD, bugün ekonomide 15 Temmuz saldırısıyla Türkiye’ye operasyon çekiyor. ABD’nin ekonomik terör saldırısının medya işbirlikçisi ise Fox TV.
Fox Amerika ile eş zamanlı olarak Fox Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye saldırmasını fırsat bilip, 17/25 Aralık'tan bu yana yürüttüğü kirli operasyonlarına hız verdi. Sahibi tescilli Türkiye düşmanı Murdoch olan Fox TV, ekonomik 15 Temmuz'u zil takıp oynayarak karşılayacak kadar pervasızlaştı
Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağındaki Fox TV'de, operasyonu Doğan Şentürk ve Fatih Portakal yürütüyor.
ABD'nin her saldırısında Türkiye karşıtı pozisyon alan Murdoch'ın sahibi olduğu Fox, Trump'ın başlattığı ekonomik savaşa katıldı. Fox Türkiye hiç gecikmeden, ekonomik kriz tellallığına başladı.
ABD'deki merkeziyle eş zamanlı bir saldırı başlatan Fox Türkiye, ana haber bülteninde muhalefet ile birlikte iktidara yüklenerek, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşı perdelemeye çalıştı.
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