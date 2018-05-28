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Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

FOX Haber sunucusu Fatih Portakal'ın, çarşamba akşamları yayınladığı “Liderler Fox’ta” programına HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinden konuk olarak alabilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı. HDP'nin başvurusunda "Programa ankesörlü telefonla katılsın" denildi.

Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

FOX Tv'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, çarşamba günleri bültenden sonra “Liderler Fox’ta” programı yapmaya başlamış ve programa Selahattin Demirtaş'ın da katılabilmesini çok istediğini söylemişti.

HDP ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPTI

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın “Liderler Fox’ta” programına ankesörlü telefonla katılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ayhan Bilgen, partilerinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuruda Demirtaş ile televizyon programı yapmak ve görüşmek isteyen basın mensuplarına izin verilmesi talep edildi.

Ayrıca Demirtaş’ın Fox TV’de yayınlanan “Liderler Fox’ta” programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması da talepler arasında yer aldı.

DEMİRTAŞ SEÇİM KAMPANYASINI CEZAEVİNDEN SÜRDÜRÜYOR

Demirtaş, 24 Haziran erken seçimlerinde, AKP-MHP adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP adayı Muharrem İnce, İYİ Parti adayı Meral Akşener, SP adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’le yarışacak.

Ancak diğer adaylardan farklı olarak Demirtaş, tutuklu bulunduğu için meydanlarda yurttaşlara seslenemiyor ve seçim kampanyasını şahsen anlatamıyor. Selahattin Demirtaş, sadece avukatları ve partisi aracılığıyla yazılı mesajlarla Cumhurbaşkanı adayı olarak sesini duyurabiliyor.

DEMİRTAŞ 4 KASIM 2016'DAN BU YANA TUTUKLU

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezevi’nde tutuklu bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
sen tek kelimeyle turkiyenin vicdanisin fatihhhh.
ulen elin pkklisinin programi cokmu onemli senimi sardi tasasi bazen anlamiyorum
Ankesörlü ile türkü çığırttaracak portakal kafa. Senin o 24 Haziran akşamki surat halini iple çekeceğiz.
24 Haziran'da portakal yayında ol da o güzel portakalları görelim :D
seçim akşamı özellikle her seçim olduğu gibi sizi izleyeceğim hayırlı seçimler ülkeme:))))
@sezer3504 yüz ifadeleri için:)))çok güzel oluyor...
pazarda hamile eşiyle birlikte alışveriş yaparken şehit edilen assubayımızı ne çabuk unuttunuz
Oldu paşam başka bir arzun? Istersen programa gelsin, ordan yemeğe gidin ülke nasıl batırılır onu konuşun, yetmedi mi senin güzel hatrın için geri de dönmesin!!! Valla bu adam fıkra gibi!!!!
artık 16 yasındaki kız cocukları daglara kaçırılmıyor ya o yuzden bu kadar sıkıntı icine grdiniz ALAYINIZ..
O SURATINI 24 GECESİ GÖRECEĞİM
nasıl birisin portakal hapisin anlamı nedir niçin atılmış içeri niye içerdeki biri beni yönetmeye talip olsun.sehitlerimizi unutmadık unutturmayiz.
tşkler fatih portakal
zaten fox türkiyenin alehine yayın yapıyor şimdiye kadar türkiye cumhuritetini hep yıkmaya ugraştı kimlere hizmet ettigi belli
@fezailbey aqktroller her kanalda doldu. ülke farklılaştırlıyor,AKP gibi düşünmeyen FETÖ dür deniliyor bu tehlikeli bir gidiş.
demirtaş'ın kesinleşen bir suçu yok errdoğan ince ve akşenerin de kesinleşen suçu yok.
bu kadar mı terörist seviçi olur bir insan ya chp si iyi si düştüler bu teröristtin peşine
Erdoğan bunun gibi portakal kafalar yüxünden CB nı seçilecek..İnce side Akşener i Karamollaoğlu suda aynı.adı millet amacı kirli şer ittifakı
@s.hazir kirli şer mi,ülke yanıyor,siz gül dağıtmaya çalışıyorsunuz,şeker fab kime neden satıldı,bunu iyi düşünün. HDP den gömlek dikmeye çalışmayın çözüm süreci habur oslo dolmabahçe AKP nin işi...bunları saklamayın bir yere.
@medikalci üstad..işçisi 8 bin lira maaş alırken zarar eden şeker fabrikası satılır tabi..
bune böyle bir anda hepsi PKK lı oldu bunların
Tek umutları kaldı demirtaş,yatıyorlar,kalkıyorlar demirtaş.Karavatlı Terörist olur kendileri haberiniz olsun.
Bırak bu yağlama yıkamayı..sanada saygımız vardı oda gitti..bu millet pkk nın sözcüsü terörist sevicisinin çok meraklıydı sanki.Bubların hepsi Erdoğan a çalışıyor.zorla CB nı yapacaklar adamı.
Çok acayip ülkeyiz.Adamın adaylığına onay veriyorsun seçime katılabilir diyorsun demek ki yasal engel yok.Ama propaganda yapamazsın diyorsun.Diyelim ki seçildi Putini ceza evinde mi misafir edecek.Bakanlar ceza evinde mi toplanacak.Aday olabiliyorsa konuşma hakkı olmalı.Kim olursa olsun beğen beğenme.
aha işte görün 'iyi partiniz ve chpniz'' nasıl bir terörist sevici. be adam! binlerce şehidimizin kanından da mı, mezarından da mı utanmazsınız siz? bu ne pervasızlık?
terörden içerde yatan bir hainin aday olmasına izin veren kanunlarda bence sıkıntı var onun salı verilmesini istiyende daha büyük sorun var kimki bu teröristin serbest bırakılmasını istiyorsa allah en yakınını terörden ölmesini nasip etsin
Bu adam ülkenin yüz karası. 24 hazirandan sonra bırak bu işi portakal sat
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