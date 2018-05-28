Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

FOX Tv'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, çarşamba günleri bültenden sonra “Liderler Fox’ta” programı yapmaya başlamış ve programa Selahattin Demirtaş'ın da katılabilmesini çok istediğini söylemişti.

HDP ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPTI

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın “Liderler Fox’ta” programına ankesörlü telefonla katılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ayhan Bilgen, partilerinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuruda Demirtaş ile televizyon programı yapmak ve görüşmek isteyen basın mensuplarına izin verilmesi talep edildi.

Ayrıca Demirtaş’ın Fox TV’de yayınlanan “Liderler Fox’ta” programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması da talepler arasında yer aldı.

DEMİRTAŞ SEÇİM KAMPANYASINI CEZAEVİNDEN SÜRDÜRÜYOR

Demirtaş, 24 Haziran erken seçimlerinde, AKP-MHP adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP adayı Muharrem İnce, İYİ Parti adayı Meral Akşener, SP adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’le yarışacak.