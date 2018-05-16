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Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:57 | Son Güncelleme

İzmir'in en eski okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü Selamettin Demirhan görevden alındı. FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da, İzmir Atatürk Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan olaya değinerek okul müdürüne çok sert sözlerle seslenmişti.

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

İzmir Atatürk Lise'sindeki mezuniyet töreninde yaşanan olayların ardından okul Müdürü Selamettin Demirhan ülkenin gündemine düşmüştü. FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da yaşananları haberlerine taşımış ve okul müdürüne çok sert sözler söylemişti.

"MALESEF BU KİŞİNİN ELİNİ SIKTIM"

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal , İzmir Atatürk Lisesi'nde yaşanan olaydan sonra okul müdürüne, "Sayın Müdür Selahattin Demirhan ile 2 hafta önce birlikteydim. Okulunuzda bir etkinlik vardı. Ve ben malesef elini sıktım bu kişinin. Bu eğitimcinin elini sıktım. Eğer böyle davranacağını bilseydim o eli sıkmazdım. Ve şimdi de o eli geri alıyorum. Hocam kusura bakmayınız İzmir Atatürk Lise'li olmak bir farklılıktır, bir ayrıcalıktır." demişti.

"MECLİS BAŞKANI BİLE AYNI NOKTAYA GELDİ"

Portakal okul müdürüne yönelik eleştirilerinde , "Bakın Meclis Başkanı bile sonunda aynı noktaya geldi. 'Ben cumhuriyetçiyim' dedi. 'Cumhuriyet'in ilkerlerinden vazgeçemem' dedi. Sizi de aynı noktaya davet ediyorum. Bunlar siyasi slogan ya da marşlar değil. Bunlar bizim özümüz. Lütfen çocuklardan özür dilemenizi de bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

CHP KONUYU MECLİSE TAŞIMIŞTI

CHP'li Mustafa Balbay olayı Meclis'e taşımıştı. Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir Atatürk Lisesi müdürü Selamettin Demirhan’ı derhal görevden alması gerektiğini vurgulamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Vali Bey, inceleme ve soruşturma sonunda gerekenin yapılması talimatını verdi. Okul müdürüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattık" demişti.

NE OLMUŞTU?

İzmir Atatürk Lisesi'nde 13 Mayıs Pazar günü, 12'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet programında kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi. Okul müdürü, iddiaya göre, 'siyasi gösteri' olarak kabul edip, marşın okunmasına izin vermedi. Öğrenciler ise tören sırasında okul müdürünün bu kararına uymadı ve marşı söylemeye başladı.

Bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle farklı şarkılar çalındı. Bu sırada, öğrenciler ile velileri de cep telefonlarının kamerasıyla kayıt yaptı. Görüntülere göre, okul müdürü Selamettin Demirhan, "Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem" dedi.

Yaşananlara öğrenciler ile veliler tepki gösterirken, bazıları kürsüye yürüdü. Bir veli, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin" dedi. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da paylaşılınca, tepkilere neden oldu.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
görevden alan Bakanlığı kınıyorum bu çapulculara neden fırsat veriliyor...
nolacak sonuç daha iyi yere atama yapılır ödüllendirilir
akp varken o adam mıllı eğıtım bakanı olur
liseden alıp, üniversiteye rektör yaparlar..... verin mehteri kakavanlara
kendini müdür sanan kazma, şimdi git bağ bahçelerde kazmalık yap.
yakındır..bu ve bunun gibi zihniyetlerin...Atatürk,e olan kin ve nefretin hesabı sorulacaktır...o gün merhamet olmayacak....
ne yani çok mu önemli on yıl marşı olmasa be olur,manevi bir olaymı ulan ezanları kısmaya çalışan bir zihnşyet şimdi o sesi yükseltmeye çalışanların sesini kesiyor yazıklar olsun seni görevden alanlara
Müdür bey suudi Arabistan veya İran gitmekte serbestsiniz o okula yakışmıyordunuz
Çapsızın teki zaten. Liyakat esaslı görevlendirme olsa değil müdürlük eğitimin hiçbir kademesinde görev verilmezdi.
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