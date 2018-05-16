Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

İzmir Atatürk Lise'sindeki mezuniyet töreninde yaşanan olayların ardından okul Müdürü Selamettin Demirhan ülkenin gündemine düşmüştü. FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da yaşananları haberlerine taşımış ve okul müdürüne çok sert sözler söylemişti.

"MALESEF BU KİŞİNİN ELİNİ SIKTIM"



FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal , İzmir Atatürk Lisesi'nde yaşanan olaydan sonra okul müdürüne, "Sayın Müdür Selahattin Demirhan ile 2 hafta önce birlikteydim. Okulunuzda bir etkinlik vardı. Ve ben malesef elini sıktım bu kişinin. Bu eğitimcinin elini sıktım. Eğer böyle davranacağını bilseydim o eli sıkmazdım. Ve şimdi de o eli geri alıyorum. Hocam kusura bakmayınız İzmir Atatürk Lise'li olmak bir farklılıktır, bir ayrıcalıktır." demişti.

"MECLİS BAŞKANI BİLE AYNI NOKTAYA GELDİ"



Portakal okul müdürüne yönelik eleştirilerinde , "Bakın Meclis Başkanı bile sonunda aynı noktaya geldi. 'Ben cumhuriyetçiyim' dedi. 'Cumhuriyet'in ilkerlerinden vazgeçemem' dedi. Sizi de aynı noktaya davet ediyorum. Bunlar siyasi slogan ya da marşlar değil. Bunlar bizim özümüz. Lütfen çocuklardan özür dilemenizi de bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.