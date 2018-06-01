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Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber'de ekrana getirdiği haberle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şehir hastanelerini çok büyük oldukları gerekçesiyle "Hastalar burada zaman zaman kayboluyor" diyerek eleştiren Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber'de ekrana getirdiği haber kurmaca çıktı.

HASTALAR ZORLANIYOR İDDİASI

Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etmiş, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti.

KOLTUK DEĞNEKLİ AMA HASTA DEĞİL

Konuyu yakından inceleyen Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Fatih Portakal'ın yayınında mikrofon uzatılan koltuk değnekli kişinin, gerçek hasta olmadığı ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ

Kameralara koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.

Hastane yönetiminin tüm basın mensupları ile paylaştığı bilgi notu ise şöyle:

hastane aciklama

FATİH-PORTAKAL


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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Bırakmazsan adam değilsin buyur sizin rezil haberciliğiniz bu işte ama sizin troller toplanırlar birazdan bunu da inkar ederler suratlarınız olmuş kösele derisi
@moland Bunların karakteri bu. Amerikan televizyonunda çalışıp vatanseverlik taslamak!
eger ki sabr ederseniz kimin yalancı olduğubü gorecegız yorumunun ekran fotosunuda al .baktıkca koyun oldugunu aynaya bakarak ogrenirsin. kesinlik yok ve sadece yazılı bir kağıt. medya sizin elinizde her yalanıda dogru etme gücünüz var ama millet neyin yalan neyin doğru olduğunü idrak edebilecek zekaya sahip . sizin gibi samani ithal ettiğiniz gibi beynimizi ithal olarak getitmiyoruz koyun sürüleri.
yazıklar olsun ne yaptı bu ülke size neden kötülemek için özel çaba sarfediyorsunuz hatalar varsa ortaya çıkarın da kardeşim bu ne rezillik böyle düzmece haber yapılır mı tarafsız gazeteciliğiniz bu mu sizin söyleyecek söz yok...
bu yalan haberi savunan kör sagır nankörler ne demek lazım ................. dedim bile
MORTAKAL bırak bu işleri hemşire diye bir şey var dimi :) Hasadinden çatır çatır çatlıyorsun biliyorum ama yapacak bişi yok :)
hadi portakal domates olmadan görevinden istifa et onurluyum gururluyum diyordun ya hadi görelim adamlığını kurmaca haberiniz nasıl da ortaya çıktı
Portakala kumpas. bu AKP den herşey beklenir
sizin öve öve bitiremediğiniz dürüst adamı görüyoruz. bunlara vatan haini deyince kızıyorsunuz bize açık şu gözlerinizi bitirin kininizi. bu mu dürüst haberci? satılık kalemşör
Daha dün hacettepe hastanesinde beyin amaliyatı olan bir yakınımız 3000 lira para yatırdı ayrıca refakatçi ücreti 60 tl
bunuda adam yerine koyup haberlerini izleyenlere şaşırıyorum sırf muhalefet olucam diye muhalefet yapan tipitip ya adamlar yapmış kocaman hastane,adamın derdine bak hastalar hastane büyük oldugu için kayboluyor muş ???? ya sabır
Görüntüleri de paylaşsalar ya o zaman.
ingiliz uşağı fatih portakal
bence fatih portakal istifa etmeli bu olaydan sonra seni rezil etmiş bakan daha ne sende sözünün arkasında ol istifa et bence dostum
bu olay, adamın ne kadar yalancı sahtekar iftiracı olduğunun canlı kanıtıdır.
Fatih portakalın böyle birşeyi bilerek yapacağını sanmam. Ya muhabir bir üç kağıt çevirdi, yada hastanenin üst yönetimi, birisinin üstüne turuncu t-shirt geçirip işi sulandırmaya çalışıyor.
Şimdi hapı yuttun Portakal..Spiker halinle her şeye burnunu sokmaya başladın..siyaset yapmaya başladın..sürekli akp aleyhinde yayınlar yapamaya hatta pkk nın siyasi sözcülerini kanala çıkarıp güzellemeler yaptırdın..şimdi hesap zamanı..
BIRAKMASIN YAAA... HER ZAMAN ŞARLATAN İZLEYEMİYORUZ... PORTKAL SORUMA CEVAP BEKLİYORUM HAAAAAA... ASKERLİĞİ NEREDE YAPTIĞINI YAZMALISIN...TV DEN BİLE SÖYLESEN OLUR..SAKIN ÇÜRÜKÜM DEME..
Portakal orda kal!Yolun sonu...
Haberciliğin yüz karası, kumpas kurmakla haber mi yapılır. şimdi benim haberim yoktu, ben bilmiyordun, yan yatti camura batti der.
sende tayyip gibi aldatıldık, kandırıldık de geç gitsin.
Mortakal :D
lannnn körtopalll ,!!! senin ne yapmak istediğini halk biliyor,! yıllar önce uğur dündarda benzez haberler ile karalama ya upraşıyordu şimdi nerde kayboldu gittti içinizde azıcık adamlık insanlık delikanlılık varsa hile hurda ile gündeme gelmezssiniz , bu millet artık sizin gibi çapulculara papuç bırakmaz ne kadar karalarsanız karalayın adam daha da büyüyecektik sizin çöküşünüzün ayak izleri , siz böyle yaprıkça SONUNA KADAR DEVAMMMMMM sende bunu da yayınlama mynet
portakal greyfurt olmuş :))))
söylede olabilir o topal adami hastanee yonetimi ayarlamis oalbilir fox tv yi orada roportaj yaptiginu gordulerse yaniktma olabilir
şerefli adam sözünde durur.
yayınlasınlar koltuk değnekleri elinde yürüyen adamın görüntülerini. madem kamera görüntüleri varmış.
trollerden çıt yok :d
Yalan dolan kurmaca haberler ile insanları kandırmaya çalısıyorsunuz ama millet uyandı artık
EVET DÜZMECE HABER ÇIKTI PİYASAYA BİRDE BEN SİYASETÇİ DEĞİLİM DİYOR AMA EN ÇOK SİYASETİ O YAPIYOR HADİ İSTİFA ET SAYIN PORTAKAL
Sözünde dur portakal
porta büyük olması ileriki yıllar içinde iyi olmaz mı bu muhalefet şeffaf yayıncılık değil böyle saldırdıkça akşenere verecepim oyu rte ye verdiriyorsun
kütülemek için ellerinden geleni yapıyorlar geçen halk tv anlatıyordun turuncu.Hastane yapmışta bir servismi koyamıyor.oda sorsanız hemşirelere nasıl gideciğım diye sorun bakalım hemşirenin ağzından duyalım yürüyerek gitmeniz gerekiyormuyümüş yoksa sızlermı pılanladınız çekimde yaparız haberimiz olur diye yürümeyi ALLAH birdir dediğınıze inanrız.şünkü birzat kötülüyordü bir kaç gün önce halk tv de gitmeyin yoruluyorsanız
İşte bunların dürüstlüğü. Bu adamların gel de sözüne inan bundan sonra.
Ne oldu üzüldün mü mynet.
Herşeyi düzmece bunların yalandan yalan haberde yok bunların üstüne yeterki bu millet bu devlet zarar görsün tek gayeleri bu ağbabalarına hizmet için
akıllı adam bide belgemi verir sana
portakal orada kal...haberinde senin gibi dandik çıktı.maşa olmayı bırakta şöyle düzgünce bir vatandaş ol.ama olamasın çünkü ağa babaların kulağını çekerler.
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