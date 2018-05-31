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Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, 'Bunlara birileri bu haberleri yaptırıyor' diyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a tepkisini sürdürdü. Portakal, 'Belgeleri açıklayın, aksi takdirde biz size iftira davası açacağız' dedi.

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'Bunlara birileri bu haberleri yaptırıyor' sözlerine bir kez daha tepki gösterdi. Portakal, 'Lütfi Elvan dün bir açıklama yaptı ve seviyesiz bir açıklamaydı. Bize çamur attı. Lütfi Bey, o belgeleri ben istiyorum. Bize bu çamuru atamazsınız, varsa bir bilginiz söyleyin' dedi.

Fatih Portakal sözlerine şöyle devam etti;

'İSTİFA EDERİM'

Ben mert adamım, birisi bana bu haberi yaptırtıyorsa ben istifa ederim ve bir çok arkadaş da istifa eder. Biz, sizin bildiğiniz gazetecilerden değiliz. Size yarına kadar süre verdim. Yarın elinizdeki belgeleri açıklayınız, eğer açıklamadığınız takdirde sizin hakkınızda iftira davası açacağız.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
fatih portkaal orda kal sen vatan hainisin terör destekçisisin sen yuvarlaksın
Bunların doğuştan vatan hainliği kanlarında var
offfff baydınız artık haaa o hayin bu hayin cahil herifler...
fatih lütfü yü bitirecek herhalde...
@soner_1970_gyfug az kaldı 24 Haziran'da topu bitecek
İyi ki varsınız Fox TV siz de olmasanız doğruları kimse konuşamayacak
fatih vatan haini lütfüye fena köklemişş....
eskiden çok değil 16-17 yok önce sıradan devlet memuruna kimse kafa tutamazdı bugün bakana atar yapıp rest çekebiliyorlar....hâlâ diktatör diyorlar taşeronlar samimiyetsiz sevimsizer
bu ülkeye açıkça ihanetiniz dün akşamki terörist şovunuzdan belli kluyor
Portakal kendi kuyunu kazıyorsun,farkında değilsin.saldıracak yer arıyorsun yanlış yapıyorsun.
Devamlı programlarında bizler tarafsız gazeteciyiz bizim Türkiye de patronumuz yok diyor hem Fatih Portakal hem de İsmail Küçükkaya bizler biliyoruz ki sizin patronu nuz ABD de boşuna tarafsiziz edebiyatı yapmayın ABD uşakları ....
yine taraf olacak bir konu bulmuşsunuz millet.!masallah hic ortada kalan yok;yariniz bahan hain diyor,diğer yariniz fatih portakal hain diyor.. Allah bu milletin cehaletinden yararlanacak yöneticiler vermesin başımıza insallah
Dava açma fikri doğru. Lakin "cüppelerde çıt çıt var" sözü de doğru.
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