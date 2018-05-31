Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'Bunlara birileri bu haberleri yaptırıyor' sözlerine bir kez daha tepki gösterdi. Portakal, 'Lütfi Elvan dün bir açıklama yaptı ve seviyesiz bir açıklamaydı. Bize çamur attı. Lütfi Bey, o belgeleri ben istiyorum. Bize bu çamuru atamazsınız, varsa bir bilginiz söyleyin' dedi.
Fatih Portakal sözlerine şöyle devam etti;
'İSTİFA EDERİM'
Ben mert adamım, birisi bana bu haberi yaptırtıyorsa ben istifa ederim ve bir çok arkadaş da istifa eder. Biz, sizin bildiğiniz gazetecilerden değiliz. Size yarına kadar süre verdim. Yarın elinizdeki belgeleri açıklayınız, eğer açıklamadığınız takdirde sizin hakkınızda iftira davası açacağız.
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