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Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 21:28 | Son Güncelleme

Bu akşam Fox Ana Haber'i sunmayan ve neden bültende yer almadığı merak konusu olan Fatih Portakal, Twitter'dan yaptığı tek kelimelik açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, bu akşam ana haberi sunmadı. Fatih Portakal'ın yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun bültende yer aldı.

"FATİH PORTAKAL KOVULDU MU?" DİYE SORDULAR

Fatih Portakal'ın yayına çıkmaması üzerine izleyicileri sosyal medyadan "yoksa kovuldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Fatih Portakal en son dün bülten başlamadan önce 'Tabela #daha' mesajını paylaşmıştı.

"KOVULMADIM"

Portakal, bültenden yaklaşık 2 saat sonra twitter üzerinden tek kelimelik bir mesaj paylaşarak sevenlerini rahatlattı.

Fatih Portakal mesajında sadece "Kovulmadım :)" dedi.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
yokluğu hemen belli oluyor KOVULURSA DA NE ÇOK SEVİNECEK OLANLAR VARMIŞ YAAA dayan portakal sevenlerin için
niye kovsunlar bu tetikciyi
tetik senin bir yerine kacmasin!!
Inşallah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan diktatörlük son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak
Sen huzursuz olabilirsin ancak herkesi kendin gibi zannetme.Cok sukur ben ve benim etrafimdakiler mennun hayatindan.
kovulmadım, İSTİFA ETTİM :)
Yakındır.
2 ay var secim bitsin fizara sürecekler seni
seyretiğim tek haber bulteni oda giderse habersiz kalacağim. mazallah
Sayın... Fatih Portakal. Atatürkçü laik modern çağdaş ileri görüşlü demokrat bir insandır. Fox Tv America ya aittir. AKP değil feristahi gelsin ne Fox a nede Fatih Portakal a nede ismail Küçük kaya gibi adam gibi adam lara dokunamaz. Recep tayyip erdoğan da Kılıçdaroğlu na neden dokunamıyor. Çünkü kılıçdaroğlu bir kere Atatürkçü nerden baksan %50 Atatürkçüler iç savaş çıkarır. Kılıçdaroğlu alevi %50 Alevi dolu Türkiye Aleviler ortalığı yıkar geçirir. Kılıçdaroğlu kürt alevisi %70 kürt alevileri. Kısacası AKP azınlığı %25 normalde onun için korkuyor sayin cumhur başkanı.
sen olmazsan haberin anlamı olmaz. bir tek sen kaldın gerçek haberci.
yazık ya.bu adam kovulsa ne olacakki.artık herkes padişahım çok yaşa demeye başlar.aynı k.kore insanları gibi olmak zorunda kalacağız.
adam gibi adam en azından satılık değil
Devlet düşmanı
yakında sende diğer dostların gibi youtubeden yayın yaparsın ha unutmadan 24 hazirandan sonra muhtemelen youtube de kapatılacaktır zaten tecrübe edildi defalarca. bu arada youtuber ergenlerede yazık olacak gibi.
ABD nin sesi, satılık , içimizdeki İrlandalı. Sahibi kemiğini verince , hükümet düşmanı olur.
çok bile durdu
Böyle piyon niye kovulsun. Yahudi medyasının tetikçisi kominist sevici
tetikçiiiiii
kovdurursa akepe kovdurur.malum istediği gibi olmayan herkesin işini bitiriyor.bir an önce akepe den kurtulmak lazım
Tühh...
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