Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, bu akşam ana haberi sunmadı. Fatih Portakal'ın yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun bültende yer aldı.
"FATİH PORTAKAL KOVULDU MU?" DİYE SORDULAR
Fatih Portakal'ın yayına çıkmaması üzerine izleyicileri sosyal medyadan "yoksa kovuldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Fatih Portakal en son dün bülten başlamadan önce 'Tabela #daha' mesajını paylaşmıştı.
"KOVULMADIM"
Portakal, bültenden yaklaşık 2 saat sonra twitter üzerinden tek kelimelik bir mesaj paylaşarak sevenlerini rahatlattı.
Fatih Portakal mesajında sadece "Kovulmadım :)" dedi.
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Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?
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