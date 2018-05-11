HABER

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'in Balıkesir mitinginin hiçbir haber kanalı tarafından verilmemesine tepki gösterdi.

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, hiçbir haber kanalının İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'in mitingini yayınlamamasına tepki gösterdi.

Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "#MAkşener #Balıkesir’de konuşuyor. Hiçbir haber kanalı vermiyor. Neden?" ifadelerini kullandı.


Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!
Meral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadıMeral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadı
İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Meral Akşener İYİ parti seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
TV kanalları padişah tan korkuyor
vermezlerse vermesinler iyi olacak
NE BEKLİYORUZ Kİ 1946 SEÇİMLERİNDEN NE FARKI VAR
Diğer Haberler
Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.