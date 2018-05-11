Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, hiçbir haber kanalının İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'in mitingini yayınlamamasına tepki gösterdi.

Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "#MAkşener #Balıkesir’de konuşuyor. Hiçbir haber kanalı vermiyor. Neden?" ifadelerini kullandı.



