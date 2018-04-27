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Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal, bu akşam ana haberi sunmadı. Fatih Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada 'Bugün cuma haber sunan başkası, neden?' sorularını beraberinde getirdi.

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Fatih Portakal en son dün bülten başlamadan önce 'Tabela #daha' mesajını paylaşmıştı. Fatih Portakal'ın yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun bültende yer aldı.

Fatih Portakal'ın yayında olmadığını gören pek çok kullanıcı sosyal medya üzerinden mesajlar paylaştı.

İşte o mesajların bir kısmı;

FATİH

FATİH2


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Fox TV

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Gidişi olsun dönüşü olmasın.
portakal yoksa mandalina var
En kısa zamanda bekleriz
amerikanın kanalında yayın yapan bu portakala, sözde emperyalizme karşı savaş verenlerin sahip çıkması sadece onların izlemesi, sabahtan akşama kadar Tayyip amerikancı amerikanın esiri diyenlerin bu adamı sözde vatansever görmesi, megri megri diye sağda solda kara propaganda yapanların pkk ya teşekkür etmeliyiz diyen bu zata tapıyor olmaları çok enteresan
@salimin051 helal olsun..ON NUMARA yorum yapmışsın..İşlerine gelmemiş sahtekarların beğenmemişler Ne mal olduklarını vurmuşsun suratlarına, hazmedememişler
defolsun kandile
BİR KERE YERLİ KANAL DEĞİL.. DİREKTİFLER.. AMERİKADAN.. ZÜBÜKLER İŞ BAŞINDA..
KALİTE YERLERDE KARŞINIZDA ÇOK DÜZGÜN BİR ADAM VAR PORTAKAL SIZ FOX OLMAZ OLAMAZ. ABİ NEREDESİN ÇOK ŞAŞIRDIM
Kiliseye gitmiştir
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