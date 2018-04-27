Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Fatih Portakal en son dün bülten başlamadan önce 'Tabela #daha' mesajını paylaşmıştı. Fatih Portakal'ın yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun bültende yer aldı.

Fatih Portakal'ın yayında olmadığını gören pek çok kullanıcı sosyal medya üzerinden mesajlar paylaştı.

İşte o mesajların bir kısmı;



