Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

FOX TV'nin haber spikeri Fatih Portakal, sunduğu haber programında yeni yılın ilk gafını yaptı.
TARİHLERİ YANLIŞ ANONS ETTİ
Haber programına tarih vererek başlayan Portakal, 2018 yerine 2017 tarihini anonslayınca canlı yayında yeni yılın gafına imza atmış oldu.
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