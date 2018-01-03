HABER

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 11:46 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sunduğu haber bülteni ile reytinglerde milyonluk dizilere kafa tutan Fatih Portakal, tarihi 2018 yerine 2017 olarak anons edince yeni yılın ilk gafına imza atmış oldu.

FOX TV'nin haber spikeri Fatih Portakal, sunduğu haber programında yeni yılın ilk gafını yaptı.

TARİHLERİ YANLIŞ ANONS ETTİ

Haber programına tarih vererek başlayan Portakal, 2018 yerine 2017 tarihini anonslayınca canlı yayında yeni yılın gafına imza atmış oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fox fatih portakal

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

2017 enflasyonu belli oldu

2017 enflasyonu belli oldu

Okuyucu Yorumları 45 yorum
adam gibi adam . FATİH PORTAKAL. keşke herkes gerçekleri sizin gibi aktarsa aziz milletine.Yalan dolan olmadan. olduğu gibi
@solcer_03 Hahahahah demek yalanı dolanı yok ya bi git güldürme adamı buda kankası İsmail'de yalancının dolanbazın önde gideni be
@solcer_03 HAYATI YALAN DOLAN .... HEPİNİZİN HAYATI YALAN OLMUŞ..... BU YİNE GERİ GİTMİŞ...KEMALOĞLAN 2019 DİYOR .D.D.D.D.D
CANIN SAĞ OLSUN FATİH PORTAKAL ADAM GİBİ ADAMSIN GERCEK HABERLERİ SENİN SAYENDE ÖĞRENİYOZ ADAMDA BUNALDI GERCEK YAYIN VERMEKTEN DİLİ SÜRTTÜ
@smiling3535 ADAM GÖRMEMİŞE ADAMLIĞI ÖĞRETMEKTE ZOR VE SELAM HAİNLER ADAM OLUYORSU MAYMUNLAR CEHENNEMİNE HOŞ GELDİNİZ
@smiling3535 HEPİNİZ DEVE KUŞU GİBİSİNİZ... KAFANIZI DELİKTEN ÇIKARIN... ARTIK BU MİLLET YEMEZ ÖYLE HABERLERİ FLAN... AZ KALDI ONUDA ALIRIZ :))))
@fthkrkmz_2016 ne demek istediniz.anlamadıkda.kimi nereye alırsınız pardon
ne demek istediniz ?pardon .anlayamadık.kimi alırsınız nereye anlayamadık ne demek istediğinizi...
neyi doğru söyleyebiliyor ki
hiç önemli değil Fatih seni seviyoruz ve severek haberlerini izliyoruz.
Haber programındaki gereksiz bir olayı haber yapmak size özgü sanırım MYNET?
@fouray2007 şoke eden anons... sabah sabah oturduk bu anonsu konuştuk, nasıl olur diye.
HER GÜN GAF YAPANLARI GÖREMEYENLER,FATİHİN TIRNAĞI BİLE OLAMAZ!
Fox haber ve ekibine teşekkürler, realist sorgulayan, kandırılmayan adam gibi adam..
Washington, DC Portakalı...
gerçek haber peeh..portakalı soydum baş ucuma koydum, ben bir yalan uydurdum akşam hsberlerde sundum..adam oldum
Bence gaf değil,espiriydi..Portakal böyle şeyleri bilerek yapıyor..Zekayla dalga geçiyor..
bu herifi adam yerine koyup seyredenlerde bu kafadan olduğu için normal.herif haber sunmuyorki tam bir pravakötör.atv yandaş diyorlarya fox ve portakal kimin yandaşı bir söyleyin bakalım.onu adam yerine koyanlarda kabahat.şarlatanlıktan başka ne yapıyor
aman ne kadar büyük bir olay. Söz konusu Fatih Portakal olunca haber değeride büyük oluyor değilmi.
Fatih portakal mandalina ile birbirini karıştırdı.
Gaf yapsın ama diğerleri gibi satılmasın... Asla başka haber dinlemem.
canlı yayında her şey olabilir yeterki dogru haber sunulsun fox tv ve fatih portakal dogru bildiginden ödül vermedikce reytinkler fatih portakala
millet çalıyor çırpıyor, sen 2017 demişsin çokmu be Fatih Portakal.
vatanini milletini sevmeyen soytarilardan biri...
milyonluk dizilere kafa tutuyormuş neden çünkü vatandaş doğruyu arıyor doğruyu öğrenmeye çalışıyor her yer yalan dolan olmuş.
MİLLETİ YALANLAR İLE ALDATACAĞINA DİLİ SÜRÇMÜŞ OLSUN.CANI SAĞOLSUN,düşündürmeyi,sorgulamayı amaçlayan haberciliği yeter !!!
efe torunusun sen boşver okadar çatlak su kaçırmaz ;)
AYIP OLUYOR MYNET OLAMAZMI, NE GAFLAR GÖRDÜK, ADAM GİBİ ADAM FATİH PORTAKAL
Muhalif ve zavallı. Haber mi sunuyor? Olayları çarpıtma şampiyonu Fatih Portakal. Ya bir kere FOX’ta çalışıyo ve fox yahudi lobisinin bir numaralı kanalı. Bence türkiyede yasaklansın.
GÜZEL İNSAN HATASI BİLE GÜZEL. İSMAİL KÜÇÜKKAYA BİR EFSANE SAMİMİ BUNLAR BİRBİRİNDEN GÜZELLLLL
NEFRET EDİYORUM BUNDAN !
ay ne kadar önemli bi habeerr tebrik ederim başarınızdan dolayı.
bu adamı gündemde tutmak için ne bu kadar çaba mynet ?
adamsın Fatih Portakal.
reis bunun aklını aldı o da reisinin yüzünden
bu mandalina mı rekor kırıyor de hadi gidin be %3.5 reyting lemi rekor kırıyor ey mynet
sabah akşam hırsızlık,yolsuzluk'dan bahseder sen böyle olur. Derhal istifa et büyük hata yapmışsın.
süzme malın ne haberi nede yediği mok bizi ilgilendirmiyor
Ne olmuş yani,hepimiz bu tür gafları yapıyoruz yeni yılın ilk günlerinde :))
HABER DEĞERİ YOK
53 YAŞINDAYIM SENIN GIBI DÜRÜST YATINCI GÖRMEDİM SAYGILAR.
ya bu mynet boş işlerle uğraşmayı nasılda seviyor. ne haber niteliği var bunun. yok 2017 demiş. hepimiz iş yerlerimizde evraklara bile ister istemiz 2017 yazıyoruz veya diyoruz nolcak adam robot mu ne abartıldı ya. en azından kandırılmadı sadece masum bi hata yaptı.
Hiçteyse haberi değil tarihi yanlış söyledi...
Gördüğüm en yanlı program sunucusu ..ama insanlar işine gelen haberleri yaptığı için maalesef gerçek haberci diyerek algı yaratmaya çalışıyorlar ..malum kendi fikirlerini destekleyecek haber yapan portakal dışında pek haberci kalmadı çünkü o yüzden anlayışla karşılıyoruz
adam
Diğer Haberler
İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza yağmıştı! Olayın sırrı ortaya çıktı

Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza yağmıştı! Olayın sırrı ortaya çıktı

Süleyman Soylu: Kırın ayağını, suçunu bana atın

Süleyman Soylu: Kırın ayağını, suçunu bana atın

CHP'li Akaydın: Benim tanıdığım Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır

CHP'li Akaydın: Benim tanıdığım Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır

Askere yemek verecek olan şirket belli oldu! Bakan Canikli bizzat açıkladı

Askere yemek verecek olan şirket belli oldu! Bakan Canikli bizzat açıkladı

Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki

Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.