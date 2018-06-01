Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, FOX TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberine tepki göstermiş ve 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' demişti. Fatih Portakal ise ana haber bülteninde koltuk değneği ile hastanede bekleyen Kemal Alp Kökler'in durumu ve görüntülerini yayınlayarak Bakan Elvan'ı çok sert sözlerle eleştirmişti. Mersin Şehir Hastanesi'ndeki görüntülerinin medyaya yansımasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iddiların odağındaki Kemal Alp Köker, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan ve devletimizden Allah razı olsun, böyle güzel bir hastane yaptırdıkları için" ifadelerini kullandı. "HASTANE YÖNETİMİ ANKET YAPIYOR SANDIM"



İHA'nın haberine göre habere konu olan olay gününe ilişkin bilgiler veren Köker, "23 Nisan tarihinde bir trafik kazası geçirdim ve bu hastaneye gelişimin nedeni de buydu. Kaza sırasında ayağım kırıldı ve alçıya aldılar. Olayın olduğu günde alçıyı çıkarmak için hastaneye geldim. Orada oturduğum esnada bu haberi yapanlar yanıma geldi ama ben onların haberci olduğunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Ben hastanenin kendi yönetiminin, halk üstünde hastanenin durumu nedir, nasıl bir şeyler yapılabilir şeklinde bir anket yaptırdığını düşünerek bu röportajı yaptım. Zaten çekimler cep telefonuyla çekildi, hiçbir şekilde kamera kullanmadılar. Ben kendilerine işin sonunda sorduğumda, biz haberciyiz dediler.

"BU HABER ASBARAGAS BİR HABERDİR"



Konuya başlarken ilk baştan havadan sudan konuşuldu. Ondan sonra konuya girildiğinde o zaman ben Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür ettim, Allah razı olsun dedim. Onların hiçbiri bu haberin içinde yok. Onlar şu an görüntülerde kesilmiş durumda. Bu haber asparagas bir haberdir" diye konuştu. "BEN BU OYUNUN KURBANIYIM"



Bu haberden dolayı tüm Türkiye'ye rezil olduğunu söyleyen Köker, "Hiç kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Sosyal medyadan bana yapılan hakaretlerin artık haddi hesabı yok. Bunu artık kaldıramıyorum. Ben bu oyunun kurbanıyım. Hastaneyle ilgili ilk başta önce bana normal soru sordular, hastaneyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Bir süre 'daha sessiz bir yere geçelim' dediler. Sessiz alanda cep telefonuyla çekim yaparken, arkadaş göğsünden mikrofonu çıkardı. Ben halen adamların haberci olduğunu bilmeden bu konuşmayı yaptım. Hastaneye çekiyorlar sandım. İşin sonunda, her şey bittikten sonra haberci olduklarını öğrendim" şeklinde konuştu.

"BU İTİBARSIZLAŞTIRMADIR, BEN DE BU OYUNA ALET EDİLDİM"



Görüntüleri ilk izlediğinde şok geçirdiğini kaydeden Köker, şöyle devam etti: "Tamamen benim söylediklerimle farklı verilmiş. Görüntüler tamamen farklı. Hastaneyle ilgili söylediğim güzel yerler kesilmiş. Asparagas bir haberdir yani. Bu bir itibarsızlaştırmadır, bende bu oyuna alet edildim. Ben sadece saf ve temiz bir şekilde hastane yönetimi yapıyor diye konuştum. Orada yürümeyi kendim tercih ettim. Hiçbir şekilde golf arabası veya tekerlekli sandalye kullanmayı tercih etmedim. Merdivenlerden inince zaten mesafe kısaydı gideceğim yere o anda bastonları elime aldım. Onu da bir sinirle yaptım. Hiçbir şekilde haber ekibiyle birlikte çalıştığım, para aldığım yalandır. Bununla ilgili de sosyal medyada çok büyük tepkiler alıyorum. Benim vatan haini olduğum bile söyleniyor. Böyle bir şey yok. Ben Cumhurbaşkanımızın arkasında olan birisiyim, tam destek veren birisiyim. Hiçbir şekilde böyle bir şey yoktur. Bir kaza geçirdim ve gerçekten de ayağım kırıldı. O gün alçımı çıkarmaya gitmiştim. Hiçbir şekilde bu işin içerisinde değilim. Kullanıldım, bunu da kabul ediyorum.”