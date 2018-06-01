HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haberin 'kurmaca' olduğu iddialarına canlı yayında çok sert tepki göstermişti. İstanbul'dan gelen bir muhabirin çektiği görüntülerde Mersin Şehir Hastanesi'nde koltuk değneğiyle görüntülenen ancak hastanenin güvenlik kameraları görüntülerinde koltuk değneğini eline alarak yürüdüğü görülen iddiların odağındaki Kemal Alp Köker, "Oyuna geldim, kullanıldım" dedi.

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, FOX TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberine tepki göstermiş ve 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' demişti. Fatih Portakal ise ana haber bülteninde koltuk değneği ile hastanede bekleyen Kemal Alp Kökler'in durumu ve görüntülerini yayınlayarak Bakan Elvan'ı çok sert sözlerle eleştirmişti.

Mersin Şehir Hastanesi'ndeki görüntülerinin medyaya yansımasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iddiların odağındaki Kemal Alp Köker, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan ve devletimizden Allah razı olsun, böyle güzel bir hastane yaptırdıkları için" ifadelerini kullandı.

"HASTANE YÖNETİMİ ANKET YAPIYOR SANDIM"

İHA'nın haberine göre habere konu olan olay gününe ilişkin bilgiler veren Köker, "23 Nisan tarihinde bir trafik kazası geçirdim ve bu hastaneye gelişimin nedeni de buydu. Kaza sırasında ayağım kırıldı ve alçıya aldılar. Olayın olduğu günde alçıyı çıkarmak için hastaneye geldim. Orada oturduğum esnada bu haberi yapanlar yanıma geldi ama ben onların haberci olduğunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Ben hastanenin kendi yönetiminin, halk üstünde hastanenin durumu nedir, nasıl bir şeyler yapılabilir şeklinde bir anket yaptırdığını düşünerek bu röportajı yaptım. Zaten çekimler cep telefonuyla çekildi, hiçbir şekilde kamera kullanmadılar. Ben kendilerine işin sonunda sorduğumda, biz haberciyiz dediler.

AW408893_01

"BU HABER ASBARAGAS BİR HABERDİR"

Konuya başlarken ilk baştan havadan sudan konuşuldu. Ondan sonra konuya girildiğinde o zaman ben Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür ettim, Allah razı olsun dedim. Onların hiçbiri bu haberin içinde yok. Onlar şu an görüntülerde kesilmiş durumda. Bu haber asparagas bir haberdir" diye konuştu.

"BEN BU OYUNUN KURBANIYIM"

Bu haberden dolayı tüm Türkiye'ye rezil olduğunu söyleyen Köker, "Hiç kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Sosyal medyadan bana yapılan hakaretlerin artık haddi hesabı yok. Bunu artık kaldıramıyorum. Ben bu oyunun kurbanıyım. Hastaneyle ilgili ilk başta önce bana normal soru sordular, hastaneyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Bir süre 'daha sessiz bir yere geçelim' dediler. Sessiz alanda cep telefonuyla çekim yaparken, arkadaş göğsünden mikrofonu çıkardı. Ben halen adamların haberci olduğunu bilmeden bu konuşmayı yaptım. Hastaneye çekiyorlar sandım. İşin sonunda, her şey bittikten sonra haberci olduklarını öğrendim" şeklinde konuştu.

"BU İTİBARSIZLAŞTIRMADIR, BEN DE BU OYUNA ALET EDİLDİM"

Görüntüleri ilk izlediğinde şok geçirdiğini kaydeden Köker, şöyle devam etti:

"Tamamen benim söylediklerimle farklı verilmiş. Görüntüler tamamen farklı. Hastaneyle ilgili söylediğim güzel yerler kesilmiş. Asparagas bir haberdir yani. Bu bir itibarsızlaştırmadır, bende bu oyuna alet edildim. Ben sadece saf ve temiz bir şekilde hastane yönetimi yapıyor diye konuştum. Orada yürümeyi kendim tercih ettim. Hiçbir şekilde golf arabası veya tekerlekli sandalye kullanmayı tercih etmedim. Merdivenlerden inince zaten mesafe kısaydı gideceğim yere o anda bastonları elime aldım. Onu da bir sinirle yaptım. Hiçbir şekilde haber ekibiyle birlikte çalıştığım, para aldığım yalandır. Bununla ilgili de sosyal medyada çok büyük tepkiler alıyorum. Benim vatan haini olduğum bile söyleniyor. Böyle bir şey yok. Ben Cumhurbaşkanımızın arkasında olan birisiyim, tam destek veren birisiyim. Hiçbir şekilde böyle bir şey yoktur. Bir kaza geçirdim ve gerçekten de ayağım kırıldı. O gün alçımı çıkarmaya gitmiştim. Hiçbir şekilde bu işin içerisinde değilim. Kullanıldım, bunu da kabul ediyorum.”

Hastane ile ilgili hiçbir sıkıntıları olmadığını, çok memnun olduğunu aktaran Kemal Alp Köker, Cumhurbaşkanı'na da hastane için teşekkür etti.

AW408893_04 (1)

"MÜTHİŞ BİR İTİBARSIZLAŞTIRMA OPERASYONUNUN OYUNCAĞI OLMUŞUZ"

Gencin babası Hasan Basri Köker ise haberi televizyonda izleyince şok olduğunu belirterek, "Müthiş bir itibarsızlaştırma operasyonunun oyuncağı olmuşuz. Biz 20 senedir. Reisin arkasında olan bir aileyiz. İnanç olarak, düşünce yapısı olarak bu partinin birer neferiyiz. Bizi Mersin'de herkes bilir. Biz bu şehir hastanesinin yapılmasını destekleyebilmek için nelerin içerisinden geldik geçtik. Biz bu hastane için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dünya çapında bir şey. Ben dünyanın üçte birini gezmiş bir insanım. Ben kanser tedavisi de gördüm burada. Devletimizden Allah razı olsun. Ama benim oğlumun konuşmalarını siz kesin, biçin işine geldiği gibi bir manipülasyon yapın. Sonra da bunu itibarsızlaştırma operasyonuna çevirin" diye konuştu.
Eksikliklerin ve eleştirilerin elbette olabileceğini, NASA'da bile eksikliklerin olduğunu ifade eden Köker, şöyle devam etti:

"İNSAN UFAK TEFEK ŞEYLERİ ELŞTİREBİLİR"

"İnsan ufak tefek şeyleri eleştirebilir. Ama bu ufak tefek şeylerin eleştirilmesini itibarsızlaştırma operasyonuna dönüştürmek doğru değil. Bu çocuğun 3-4 gündür psikolojisi bozuldu. Bunu yapmaya ne hakları var? Bizler bu tür şeylere alışkın değiliz. Bize bunları yaşatanları Allah'a havale ediyoruz. Çocuk orada iyi niyetli bir şekilde bir şeyler konuşmuş. Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini de iletmiş. Bunları yayınlamayın, sonra da kendisine göre kesin biçin."

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecekSon dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek
Bakan Zeybekci, selden zarar gören Güney ilçesine ziyaret ettiBakan Zeybekci, selden zarar gören Güney ilçesine ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul mersin şehir hastanesi Kemal Alp Kökler Lütfi Elvan Fox TV fatih portakal

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Korkma kardeş korkma toplumsal bir sorunu dile getirdin.Benim hayatım bitti diye düşünüyorsundur şimdi hak veriyorum sana.Ama elbet bu krallık yıkılır bir gün!!
kim bilir nasıl tehdit ler aldı yada nasıl paralar anket yapıyorlarmış koskocaman fox logosunudamı görmedin mikrofonda hadi onu geçtim kulagındamı yok sorularıdamı duymadın
Artık nasil tehdit edip korkuttularsa adamı
kesinlikle kitabını yalanlayan yazar gibi uyarı almıştır.
bu oğlan yalan söylüyor.fox tv dede konuşmaları var.şimdiki gibi söylemiyor.ya güzel bir tehdit aldı.yada bunların hepsi inkarcı.
Diğer Haberler
Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!

Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.