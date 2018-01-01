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Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 3 saat önce

Fatih Portakal programında Meral Akşener'in söylemlerini "Yeni bir şey sunmuyor, somut bir şeyler duymak isterim" diyerek eleştirdi.

Spiker Fatih Portakal, FOX TV'de yayınlanan haber bülteninde İYİ Parti kurucusu Meral Akşener'i eleştirdi. Portakal, Akşener'in gazetecilerle yaptığı toplantının anlatıldığı haberin ardından dikkat çeken bir yorum yaptı.

Fatih Portakal'ın Meral Akşener ile ilgili sözleri şöyle;

"Yeni hiçbir şey sunmuyor. İşsizlik, asgari ücret, dış politika, içerideki kutuplaşma hakkında ne yapacak bilmiyoruz. Günlük siyaset üzerinden mesaj veriyor. Eski siyasetçi alışkanlıklarından kurtulamamış. Vaat var ama havada kalıyor bazı şeyler. Somut bir şeyler duymak isterim."

Fatih Portakal daha önce programında Meral Akşener'i konuk etmiş ve Akşener de o programda "Ben başbakan olacağım" açıklamasını yapmıştı.

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