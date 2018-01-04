Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki gösterilerle ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi aradı.
Erdoğan Ruhani'ye "Halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamanızı çok isabetli bulduğumu ifade etmek isterim" dedi.
Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Erdoğan'ın bu açıklamasına tepki gösterdi.
Portakal, Erdoğan'ın bu açıklaması için "Bu söylem eylemlerle tam örtüşmüyor" dedi.
Portakal eleştirisini "Erdoğan Ruhani'ye bu mesajı gönderirken diğer taraftan ülkeye bakmak gerekiyor" sözleriyle sürdürdü.
Fatih Portakal haberin devamında Semih Özakça'nın annesinin sürüklenerek gözaltına alınmasına "İran'a bu aklı veriyorsan, bu sözü söylüyorsan bizim de kendi ülkemizde aynı şeyi uygulamamız gerekir" sözleriyle tepki gösterdi.
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Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri
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