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Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 13:17 | Son Güncelleme 1 saat önce

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Ruhani'nin açıklamasını isabetli bulan Erdoğan'ı bu sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki gösterilerle ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi aradı.

Erdoğan Ruhani'ye "Halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamanızı çok isabetli bulduğumu ifade etmek isterim" dedi.

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Erdoğan'ın bu açıklamasına tepki gösterdi.

Portakal, Erdoğan'ın bu açıklaması için "Bu söylem eylemlerle tam örtüşmüyor" dedi.

Portakal eleştirisini "Erdoğan Ruhani'ye bu mesajı gönderirken diğer taraftan ülkeye bakmak gerekiyor" sözleriyle sürdürdü.

Fatih Portakal haberin devamında Semih Özakça'nın annesinin sürüklenerek gözaltına alınmasına "İran'a bu aklı veriyorsan, bu sözü söylüyorsan bizim de kendi ülkemizde aynı şeyi uygulamamız gerekir" sözleriyle tepki gösterdi.

Yılın ilk gafı Fatih Portakal'dan
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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Fatma Toptaş Fox TV İRAN

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
terör sevici portakal sen kimmmmm Cumhurbaşkanına akıl vermek kimmmmm haddini bil.. sen pkk ya tşk e devam et
ulan gereksiz beynini kullan beynini emanet beyinle yasayamasin sen siz ne kolay insankari terorle yanyana getiriyorsunuz pkk lida fetocude sen ve senin gibiker haddinizi bilin artik kim iyiraz etse fetocu pkkli allah belanozo vermis diger tarafta kim kurtaracak sizi
Terör sevicimi, doğruları söyleyince öyle olur tabi, yolsuzluklar, yandaşlık çıksın ortaya çalp çırp ben müslümanım değilmi yok öyle şey, Allahın adaleti sessiz ve sabırlı bir şekilde bekliyor o zaman görecem, ülkede adaletmi hukukmu kaldı.
adam doğru diyor bırak bu işleri
@cakirfth bu portakal soyadına sahip zatı kanallarda görmek istemiyoruz !!
@cakirfth dinleyerekmi youm yaptın yoksa direk hiç bilmedenmi...normal insan bu yorumu yapmaz...terör sevici kim...valilelere pkk ya dokunmayın emri verenlerdir olsa olsa
@cakirfth seni yürekten alkışlıyorum Fatih Bey Allah razı olsun senin gibi helal süt emmiş Anadolu evlatları bu millet uyanmadı sürece bu insanlar başımızda Bela olmaya devam edecek
@cakirfth beyinsizzzzzzzzzzzzzz kaça sattın olmayan beynini
DOĞRU SÖZE NE DENİR AMA DİNLEYEN Mİ VAR KARDEŞİM KENDİNİ ÇOK YORMA BU MİLLET ZOR ANLAR. DÜŞECEK AĞZI BURNU KIRILACAK ZARAR GÖRECEK HA BİDE MENFAATİ KESİLECEK O ZAMAN GÖR SEN BUNLARI SENDEN DAHA ÇOK KIZARLAR BU SİSTEME
Ayakta alkışlıyorum...
birde oturarak alkişla. oldu mu?
@umityilmaz22 Sen oturduğun yerde alkışla, bir de oturduğun yere dikkat et.
amerika iran'a karşı. bizim devşirmenin elinde de amerikan borozanı var
Dangalağın daniskası ,kafayı yemiş ,kendini ne zannediyor ,anlamak mümkün değil,birileri portakalı sallasın ,belki ağaçtan yere düşerde,kafası yerine gelir.
sen ne buyuk bir adamsin! seni cok seviyoruz...
ülkeyi karıştırmak için elinden geleni yap portakal ama ne diyor cumhurbaşkanı başaramayacaksınııızzzzzzz
Gündemde kalmak için çırpınıyor..!
her gün portakal reklamı yapıyorsunuz yeter bıktık
hep konuşma konuşma savundugun kişi kasetle gıttı kasetle geldı basarı sıfır konuşmaya geldımı cok bunlrı gecın sonuc ve cözüm varmı yok
ya sen bu ülkeye zarar veren gazeteci denilen müsfettelerin yeni jenerasyonusun senin kimin maşası kimin adamın olduğun belli
bu şeçim zamanı seloyu programa cıkarıp tatlı sempatik göstermeye çalışan portakal değil mi ya ama lafa gelince tarafsz medya yahu size tayyip eleştirsinde kimi desteklerse desteklesin ister pkk isterse abd desteklesin umrunuzda bile olmaz
bi şu adamı işinden edemediler, demek arkası kuvvetli :)
HELAL SANA FATİH SENİ ZEVKLE İZLİYORUM
böyle konuşarak reyting yapmaya çalışıyor sadece
Portakalı severim fatihi daha çok...
patronun amerikali, normaldir fatih bey patronunu savunmam. sonra derlerki tarafsiz.
tramp Türkiye için değişim sart dese ilk saldırıyı bu portakal yapar sonuç ya amarikan uşağı
@erolguler71 Adamın amerikayı övdüğü tek cümle göstersene bana.
bir tek sen varsin korkusuzca dogrulari soyleyebilen.
#seni yürekten alkışlıyorum Fatih Bey Allah razı olsun senin gibi helal süt emmiş Anadolu evlatları bu millet uyanmadı sürece bu insanlar başımızda Bela olmaya devam edecek
Bu adam kim adına sözde haber yapıyor? Sen kimin uşağısın be adam? Gerçi yahudi kanalı fox da düzgün adama da iş vermezler...
adamsın Fatih kardaş, az bile söylüyorsun
İran'a demokrasi gelirse Türkiye dede halk demokrasi isteyebilir. Türkiye'de yetersizde olsa olan özgürlükler AKP'liler tarafından yok edildi. 2019 yılında tam dikta rejime geçiyor Türkiye.
fatih beyy helall sana sende olmasann bizimm hiç bir şeydenn haberimiz olmayacakkk zatenn ayakta uyutuluyoruzz diger kanallarr hepp magazinn senin gibiii haber sunann yokk sana sayanlarr sana söz söyleyenlerr başka kanall baksinn magazinn haberinii doğruu söyleyenidee dokuz köydenn kovarlarr sanada bunuu yapmakk istiyoarlarrr ne diyor bu adam vatandaşinn dertlerini sorunlarinii dile getiriyorr sonra niye zamn olduu herşeyee yokk gecinemiyozz yokk paramız yetmiyor hanğimz bunlarii söyleyebiliyoz anca yorum yapıyonuz ondada zatenn bir birinizee giriyonuzz
portakal dalında dur
Mynet çok güzel böyle değil mi senin gibi hain düşünenlerin yorumlarını yayınla sonrada elinde buton bas basabildiğin kadar körler sağırlar birbirini ağırlar misali siz madem bu kadar güçlüsünüzde neden iktidar olamıyorsunuz.Sizi 18 yıldır takip ediyorum aynı kafadasınız ama bir adım yol alamadınız.
Allah razi olsun , bizim ekran karsisinda ki disuncelerimize tercuman oluyor Fatih bey, 1,5 YILDIR OHAL ile yonetilen bir ulkenin lideri mumkunse sesini cikarmasin demokrasi icin
evet erdoğan her gözaltına alınan kişilerin yanında ve hepsini denetliyo dimi. kanun var nizam var kardeşim. maden öyle kadın hakkını arasın. savcısı bar hakimi var. tayyipmi arayıp polisleri yapmayın diycek. portakala yine yukarlardan emir gelmiş. karalama kampanyasına destek ol diye
tabiki skandal alismissiniz calip cirpdiktan sonra hesap vermemeye
ey tayyib efendi, sen önce kendi vatandaşına barışcıl gösteri hakkı verde ,başkasına sonra akıl verirsin.yapmadığın şeyleri başkasına öğütleme.
Orada güya haber sunuyorsun ama okuduğunu yada dinlediğini anlamamışsın belliki. Erdoğan diyorki, hakkınız olan gösterileri yaparken kanunları çiğneme! Sizinkiler gösteride haddinden fazla kanun çiğnedi be faturası bütün herkese kesildi.
Hangi partinin basin sozcusu bu
RTE'nin ALLAH BİİİR DEDİĞİNDEN BAŞKASINA İN ANAN ALDANIR,YANILIR,MAHCUP OLUR,ZARAR İÇİNDE OLUR.AHİRETİNİDE KAYBEDER. ŞEHİTLERİ SATANLARDAN,SURİYE İDARESİ İLE ÖNCE KANKA SONRA KAVGA EDENLERDEN,BANA MAĞDUR EDEBİŞYATI YAPMAYIN diyerek BİR TANE MAĞDUR YOK deyip vesayeti altındaki yargının dahi şu an BİNLERCE MAĞDUR VAR dediği ülkenin başına kim,neye,neden,niçin ve nasıl inansııın.
Bence 'Sayın Ruhani göstericilerin tepesine demir yumruk gibi ineceğiz deseydi, Sayın Erdoğan onuda isabetli bulacaktı, hatta beklediği açıklamada bu yöndeydi ama Sayın Ruhani ters köşe yaptı. Sayın Erdoğan beklemediği bir açıklamayla karşı karşıya kaldı.' Saygılarımla.
fatih abi bu hırsızlar bizi susturamayacak aklımız ile dalga geçen bir hükümet istemiyoruz kahrolsun kapitalistler.
bu ülke merkel ve murdock medyasından çok çekti ,hala da çekecek. hadi murdock sattı defoldu.ama hala kalıntılar devamda oluyor.ne iranda ne türkiyede bu işler barış için olur. bunlar bilmez mi bunu..ama işte ortadoğunun yeni haritasına direniş yapacakların bahanesi barışçıl eylem oluyor. bakalım fetö kimlere madalya takacak erdoğana çattı diye..ne heveslisi var yahu..
ah be mandalina nerenle anlıyorsun
@stardental Sen nerenle anlıyorsan orasıyla.
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