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Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 07:57 | Son Güncelleme

36. Olağan Kurultayı'na hazırlanan CHP’ye, Fatih Portakal'dan ağır bir eleştiri geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Portakal, "CHP'de artık bir değişim zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Portakal, "Ana muhalefet sorunu olduğu için AK Parti’nin seçimlerden lider çıktığını görüyoruz" dedi

Fatih Portakal, dün FOX TV’deki ana haber bülteninde büyük kurultaya hazırlanan CHP’yi ele aldı. Mevcut yönetimine eleştirilerde bulunan Portakal, CHP’de değişimin şart olduğunu ileri sürdü.

“KILIÇDAROĞLU PARTİDE BİR ŞEY YAPAMIYOR”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan önceki kaybettiği seçimleri hatırlatan Portakal, “Siyasette iyi olmak yetmiyor. İddia ortaya koymak gerekiyor. Ana muhalefet sorunu olduğu için AK Parti’nin seçimlerden lider çıktığını görüyoruz. CHP’de artık değişim zamanı geldi inanın bana. Bir zamanlar Deniz Baykal o koltuktan gitmezdi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. O da ekibiyle oraya oturmuş. Bir şey yapabilen bir lider de değil açıkçası” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fox TV Kemal Kılıçdaroğlu fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
Sayın Fatih bey sizin ak partiye olan gizli hayranlıgınızı biliyorum..sizde bir gün geleceksiniz...
iyi li o sen bilmiuorsun
@yuce.mustafa265 Neptünden selamlar diyosun..
erdoğan , bahçeli , kılıçtaroğlu mahşerin 3 atlısı devletin içine el birliği ile etmek için o koltuklardan inmezler. 3üde aynı çanağa kaşık sallıyorlar.
@scubaayhan Kimi getirelim?
DOĞRU SÖZE NE DENİR'Kİ
kim gelse aynı hepsi kukla
40 yılda bir de olsa doğruyu söylemiş bu sefer.
TÜRKİYE SİYASETİNİ DİZAYN ETMEK GÜNDEMİ BELİRLEMEK SANA MI KALDI. FAZLA SİVRİLME, SEN İŞİNE BAK
kesinlikle katılıyorum.Birde chp içindeki kürt milliyetçiliği ve hatta pkk sempatizanlarından kurtulması gerektiğini düşünüyorum
hakkariden milletvekili adayı tebrikler şimdiden
Kılıçdaroğlu bir yerleri işkal etmiş değil, tam tersi bir yerler onun sayesinde gelişti, hatırlamayanlar için 2002 seçileri CHP % 19 oy alabildi akp gibi yeni parti %34 ile tek başına iktidara geldi, 2007 de % 21 oy almıştı, 2011 seçimlerinde ise Kılıçdaroğlu ile %26 oy aldı, burada ki sorun Kılıçdaroğlu değil görüleceği üzere, sorun akp sağda tek parti olduğu için kazanıyor, mevcut adayların hangisi rüzgarla geliyor ? bunun ötesinde aday olan hiçkimse terörist muamelesi görmeden elele yarışıyorlar harbi demokrasi budur.
portakal sende chp ye gitsene nasılsa objektif habercilik yapamıyorsun gir içlerine akp karşıtı çalışmalarını orada sürdür belki adayda olursun ülkemizi de chp yide Kemal k. dan kurtarırsın
Son zamanlarda seninde AK partiye hayranlıgın arttı sende bizdensin aslında...
adam haklı sonuna kadar
ne yazıkki hak vermemek elde değil ama ülkenin muhazafakar yapısı chp gibi bir partinin iktidar olmasının önündeki en büyük engel çünkü türkiyede yaşayan insanların ekseriyatının hangi kavramlara uzak veya yakın olduğu az çok belli özgürce ve insanca yaşamak ne yazıkki kimsenin umurunda değil umarım yanılmıyorumdur
K.KILIÇDAROĞLU TAMAM NAMUSLU KİMSE HIRSIZ, RÜŞVET ALDIN, PARA SAYMA MAKİNALARIN VAR DİYEMEZ...AMA YETER, GİTSİN...
İlk kez doğru bir şey söyledin Portakal...
AKEPENİN BİNLERCE YANLIŞI VAR AMA CHP KONUŞMAYA BİLE KORKUYOR .
eskiden yönetime askerler şekil verirdi. şimdi bu iş spikerlere kaldı.
hepiniz gelin lan,topunuz gelse ne olur :)
:) belki de o koltuğa sen oturmalısın.
bu yüzden istifa ettim üyeliğimden yenilik şart herşey iyi olacak.
kesinlikle haklı
buyuk oyunlar oynaniyor chp de kiliçtar oğlunu yerin dibine sokacaklar ki anlaşilan fatihe ağ babalari direktif vermiş yoksa kemalcime laf soylettirmezler.
CHP yapacağı tek şey var o da sayın Kemal Kılıçdaroğlunun etrafında toplanıp tüm parti içi muhalefeti bir kenara bırakıp tek vücut halinde bir bütün olarak yaptığı ana muhalefet görevini daha da sertleştirerek yoluna devam etmektir. Ha sayın Portakal her şey Tv de haber sunmak kadar basit değil.
kendini gazeteci sanan kişi yorumu kendine sakla tarafsız haberini sun..................................
para tatlı geliyor
SENDEN SPİKER OLAMAZ,BÖYLE HABER SUNMAN DOĞRU DEĞİL,CHP Lİ OLDUĞUN BELLİ OLUYOR,CHP Yİ DİZAYIN ETMEK HABERCİNİN GÖREVİ DEĞİL,CHP Lİ DELEGELER KARAR VERİR,
chp den bir cacık olmaz. ben kk'nın durması taraftarıyım. hiç olmazsa adam bol bol saçmalıyor.
kim gelirse gelsin fark etmez. millet Ak Parti ile hizmeti yaşıyor. inancını yaşıyor, ekonomik krizleri unuttu Duble yollarda kendi aracı ile güle güle seyahat ediyor. Hastanelerde rehin hasta dönemi bitti Okullarda ücretsiz kitap , akıllı tahta var kısacası yüzlerce hatta binlerce fark var Eski Türkiye de bitti Daha modern bir Türkiye gerçekleştiren Ak Partiyi millet başına taç etti Boşuna vız vız yapma Fatih Kim gelirse gelsin fark etmez İstersen mezardan çıkar getir, o da işlemez. Artık gerçek vatan ve millet sevdalısı kimse millet ona destek veriyor. Demokrasi bu işte...
kim gelirse gelsin fark etmez. millet Ak Parti ile hizmeti yaşıyor. inancını yaşıyor, ekonomik krizleri unuttu Duble yollarda kendi aracı ile güle güle seyahat ediyor. Hastanelerde rehin hasta dönemi bitti Okullarda ücretsiz kitap , akıllı tahta var kısacası yüzlerce hatta binlerce fark var Eski Türkiye de bitti Daha modern bir Türkiye gerçekleştiren Ak Partiyi millet başına taç etti Boşuna vız vız yapma Fatih Kim gelirse gelsin fark etmez İstersen mezardan çıkar getir, o da işlemez. Artık gerçek vatan ve millet sevdalısı kimse millet ona destek veriyor. Demokrasi bu işte..
sn. fatih portakal daha dün referendumu canlı canlı yayınlıyan sendin... peki referendumda ne olmuştu akp kaybediyordu ve hatta kaybetmişti... gün içinde ysk nın başkanı çıktı ve dediki mühürsüz oyları kabul ediyorum... resmen hile ile akp kazandı değilmi... gelelim sn. kılıçdaroğluna bana göre adam var göcü ile muhalefetliğini yapıyor ama bizim millet adamı anlamıyorlar çünkü işlerine gelmiyor... tayyib ne yapıyor kızı anasına bakar maaş verir anası özürlü çocuğuna bakar maaş verir. kömür makarna dağıtır ahaliye bilmem ne kadar çocuğu olur o aileye maaş verir tayyib.. ve daha neler neler.....
Bu kim
ADAM AK PARTİYİ ELEŞTİRİNCE "ŞEREFSİZ" CHP Yİ ELEŞRİEİNCE "AFERİN" DİYEN ARKADAŞLAR YAZIK ÇIKARIN ŞU AT GÖZLÜKLERİNİ OLMAZ BÖYLE
Uzun soluklu alışkanlıklar bir gün gelir sahibini de zarar verir. değişiklik her zaman iyidir. CHP sağcı solcu demeyip herkesin partisi olursa kazanır. engelleyici değil çözüm olmalıdır. Hiç kimse kalıcı olduğunu zannetmesin; her şeyin bir sonu var.
Sayın Portakal, taraflı olduğun içinde hiç sevemedim seni. zaten sol taraflısın,çok açık Ak parti, Erdoğan hatta düşmanısın. Şimdide çok haklı nedenlerle CHP yönetimi muhalifi olduğunu görüyorum. AK Partinin yeni bir zaferin eşiğinde olduğunu da farketmişsin ki Kılıçdaroğlu ndan bir cacık olmaz diyorsun. Ama şuna inan ki senin bu tespitlerine karşı çıkanlar acımasızca eleştirenler yine CHP lilerden gelecektir. CHP halkı kendi ilkelerine göre yapılandırmaya çalışıyor. Oysa siyasi partiler kendilerini halkın değerlerine göre yapılandırır. CHP deki başarısızlığın gerçek nedeni sadece bu inanın.
Coj hakli
NEDEN OLAY OLSUNKİ...ADAM DOĞRU SÖYLEMİŞ...KILIÇTAROĞLU YETERSİZ KALIYOR İYİ BİRİ OLABİLİR AMA MUHALEFET OLARAK OLMUYOR
anamuhalefet e sallamak kolay bir abaliya
değişim şart adam doğruyu söylüyo. elli beş seçim kaybettin bırak artık şu koltuğu kemoş
Tartışmasız Muharrem İNCE olmalı.
kim gelirse gelsin fark etmez. millet Ak Parti ile hizmeti yaşıyor. inancını yaşıyor, ekonomik krizleri unuttu Duble yollarda kendi aracı ile güle güle seyahat ediyor. Hastanelerde rehin hasta dönemi bitti Okullarda ücretsiz kitap , akıllı tahta var kısacası yüzlerce hatta binlerce fark var Eski Türkiye de bitti Daha modern bir Türkiye gerçekleştiren Ak Partiyi millet başına taç etti Boşuna vız vız yapma Fatih Kim gelirse gelsin fark etmez İstersen mezardan çıkar getir, o da işlemez. Artık gerçek vatan ve millet sevdalısı kimse millet ona destek veriyor. Demokrasi işte bu
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