Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal, dün FOX TV’deki ana haber bülteninde büyük kurultaya hazırlanan CHP’yi ele aldı. Mevcut yönetimine eleştirilerde bulunan Portakal, CHP’de değişimin şart olduğunu ileri sürdü.

“KILIÇDAROĞLU PARTİDE BİR ŞEY YAPAMIYOR”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan önceki kaybettiği seçimleri hatırlatan Portakal, “Siyasette iyi olmak yetmiyor. İddia ortaya koymak gerekiyor. Ana muhalefet sorunu olduğu için AK Parti’nin seçimlerden lider çıktığını görüyoruz. CHP’de artık değişim zamanı geldi inanın bana. Bir zamanlar Deniz Baykal o koltuktan gitmezdi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. O da ekibiyle oraya oturmuş. Bir şey yapabilen bir lider de değil açıkçası” ifadelerini kullandı.