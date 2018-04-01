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Fatih Sanayisi Sitesi Esnafı’ndan yeşil alan tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

Trabzon Fatih Sanayi Sitesi’nin Yeşil alan ilan edilmesine Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan tepki gösterdi.Değirmendere havzasında sadece Fatih Sanayi Sitesi’nin 27 dönümlük arazisini yeşil alan ilan edildiğini belirten Oda Başkanı Mustafa Pehlivan, “Sadece Fatih Sanayi Sitesi’nin yeşil alan ilan edilmesine çok bir anlam veremedik açıkçası.

Fatih Sanayisi Sitesi Esnafı’ndan yeşil alan tepkisi

Trabzon Fatih Sanayi Sitesi’nin Yeşil alan ilan edilmesine Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan tepki gösterdi.
Değirmendere havzasında sadece Fatih Sanayi Sitesi’nin 27 dönümlük arazisini yeşil alan ilan edildiğini belirten Oda Başkanı Mustafa Pehlivan, “Sadece Fatih Sanayi Sitesi’nin yeşil alan ilan edilmesine çok bir anlam veremedik açıkçası. Neden bizimle istişare yapılmadan böyle bir şey yapıldı. Bunu anlamakta hala güçlük çekmekteyiz. Burada 200 tane esnaf var. 200 esnaf demek 1000 kişinin bu sanayiden ekmek yediği anlamına geliyor. Ülkemizde istihdam seferberliği başlatılan bir dönemde kalkıp biz burayı yeşil alan olarak ilan ettik siz başınızın çaresine bakın denilmeyeceğini düşünüyorum” dedi.
Pehlivan, sanayinin yeşil alan olması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Biz gittik konu ile ilgili görüştük. Bize mevcut hali ile kalırsa durabilirsiniz ama bir yer yıkıp yeniden yapamazsınız denildi. Türlü türlü bahaneler uyduruldu. Bugün Fatih Sanayi Sitesi’nde bir dükkanın bedeli 500-600 bin TL. Yeşil alana çıkan bir yerde satış yaparken kim gelip buradan bir yer alır. Yani akşam yattım 600 bin TL param var, sabah kalktım sıfırlandım, iflas ettim. 40 yıldır 50 yıldır emek vererek bu iş yerlerini almaya çalışan, alın terini buraya döken insanların emeklerinin bu kadar basit çalınması normal bir şey midir diye sormak istiyorum.”
Konu ile ilgili kendilerine hiçbir açıklamanın yapılmadığı söyleyen Pehlivan, “Esnafımızla istişare yaptık, itiraz dilekçelerimizi belediyeye, İmar Müdürlüğü’ne verdik fakat bir geri dönüş alamadık. Bize bir açıklama yapılmadığı takdirde biz konunun üstüne gitmeye devam edeceğiz. Sanayinin yeşil alan ilan edilmesi konusunda esnafın büyük bir tepkisi var bunun bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fatih Sanayisi Sitesi Esnafı’ndan yeşil alan tepkisi

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