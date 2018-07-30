FATİH SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

*Pompalı tüfeklerin ateşlendiği kavgada 4 kişi yaralandı.
Haber-Kamera: Enver ALAS-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Fatih, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, 17.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir restoranda başlayan tartışma çıktı. Kısa sürede onlarca kişinin dahil olduğu olay, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta başlayan kavga bir dükkanın içinde devam etti. Dükkandakİ arbedede bıçaklar kullanılırken, yaralananlar oldu. Yaralanan bir kişi can havliyle kendini dışarıya atarken, arkasından gelen diğer gruptan bir kişi elindeki bıçakla tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girerken, üç, dört el silah sesi yükseldi.
POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER
Bir süre sonra ayrılan gruplardan birisinin üyeleri ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlarla diğer grubun kaçtığı yöne doğru ateş etti. Diğer gruptakilerin de ellerine tabure ve sandalye alarak, ateş edenlere karşı hamle yapması kameraya yansıdı.
4 KİŞİ YARALANDI
Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya karışan iki grubun arasına giren polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yatıştırmakta hayli güçlük çektiği olay çevredeki insanların da korkuya kapılmasına neden oldu. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya birkaç el ateş etti. Kavgada biri ayağından silahla olmak üzere, toplam 4 kişinin yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis çevrede yaptığı araştırmada bir iş yerinde saklanmış, pompalı tüfeğe el koydu. Olaya karıştığı belirlenen yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Sokakta başlayan kavga
-Dükkan içinde çıkan arbede
-Bir kişinin bıçaklanması
-Yaralının uzaklaşması
-Bıçaklı kişinin peşinden gitmesi
-Bıçakla hamle yapması
-Araya girenler
-pompalı tüfekle sokağa çıkanlar
-Havaya ateş etmeleri
-Diğer gruptakilerin sandalyelerle ateş edenlerin üzerine yürümeleri
-Polisin gelmesi
-Araya girmesi
-Yaralıların ambulansa konulması
-Detaylar
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Sokakta bekleyen kalabalık
-Kaçışanlar
-Ellerinde pompalı tüfek bulunan gruptakiler
-Detaylar
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