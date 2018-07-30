Fatih sokakları savaş alanına döndü

Enver ALAS-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga

çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 17.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir restoranda başlayan tartışma çıktı. Kısa sürede onlarca kişinin dahil olduğu olay, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta başlayan kavga bir dükkanın içinde devam etti. Dükkandakİ arbedede bıçaklar kullanılırken, yaralananlar oldu. Yaralanan bir kişi can havliyle kendini dışarıya atarken, arkasından gelen diğer gruptan bir kişi elindeki bıçakla tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girerken, üç, dört el silah sesi yükseldi.

POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER

Bir süre sonra ayrılan gruplardan birisinin üyeleri ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlarla diğer grubun kaçtığı yöne doğru ateş etti. Diğer gruptakilerin de ellerine tabure ve sandalye alarak, ateş edenlere karşı hamle yapması kameraya yansıdı.