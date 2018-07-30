HABER

Fatih sokakları savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

FATİH, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga  çıktı.

Fatih sokakları savaş alanına döndü

Enver ALAS-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga
çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 17.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir restoranda başlayan tartışma çıktı. Kısa sürede onlarca kişinin dahil olduğu olay, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta başlayan kavga bir dükkanın içinde devam etti. Dükkandakİ arbedede bıçaklar kullanılırken, yaralananlar oldu. Yaralanan bir kişi can havliyle kendini dışarıya atarken, arkasından gelen diğer gruptan bir kişi elindeki bıçakla tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girerken, üç, dört el silah sesi yükseldi.

POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER
Bir süre sonra ayrılan gruplardan birisinin üyeleri ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlarla diğer grubun kaçtığı yöne doğru ateş etti. Diğer gruptakilerin de ellerine tabure ve sandalye alarak, ateş edenlere karşı hamle yapması kameraya yansıdı.

4 KİŞİ YARALANDI
Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya karışan iki grubun arasına giren polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yatıştırmakta hayli güçlük çektiği olay çevredeki insanların da korkuya kapılmasına neden oldu. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya birkaç el ateş etti. Kavgada biri ayağından silahla olmak üzere, toplam 4 kişinin yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis çevrede yaptığı araştırmada bir iş yerinde saklanmış, pompalı tüfeğe el koydu. Olaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(FOTOĞRAFLI)

Fatih sokakları savaş alanına döndüFatih sokakları savaş alanına döndüFatih sokakları savaş alanına döndüFatih sokakları savaş alanına döndü

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Gasp ettiği paraları tüplü televizyonun içinde saklamışGasp ettiği paraları tüplü televizyonun içinde saklamış
Renju Zeka Oyunu Dünya Şampiyonası, Kuşadası'nda başladıRenju Zeka Oyunu Dünya Şampiyonası, Kuşadası'nda başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

İlginizi Çekebilir

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.