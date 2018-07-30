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FATİH SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ; BIÇAKLAMA ANI KAMERADA-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

*Pompalı tüfeklerin ateşlendiği kavgada yaralananlar oldu.

*Pompalı tüfeklerin ateşlendiği kavgada yaralananlar oldu.

Haber-Kamera: Enver ALAS-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Fatih, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 17.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sokakta başlayan tartışma bir dükkanın içinde kavgaya dönüştü. Dükkanın içindeki arbedede bıçaklar kullanılırken, yaralananlar oldu. Yaralanan bir kişi can havliyle kendini dışarıya atarken, arkasından gelen diğer gruptan bir kişi elindeki bıçakla tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girerken, üç, dört el silah sesi yükseldi.

POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER
Bir süre sonra ayrılan gruplardan birisinin üyeleri ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlarla diğer grubun kaçtığı yöne doğru ateş etti. Diğer gruptakilerin de ellerine tabure ve sandalye alarak, ateş edenlere karşı hamle yaptığı kameraya yansıdı.

4 KİŞİ YARALANDI
Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya karışan iki grubun arasına giren polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kavganın olduğu sokağa sevk edilen ambulansla yaralanan dört kişi tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Sokakta başlayan kavga
-Dükkan içinde çıkan arbede
-Bir kişinin bıçaklanması
-Yaralının uzaklaşması
-Bıçaklı kişinin peşinden gitmesi
-Bıçakla hamle yapması
-Araya girenler
-pompalı tüfekle sokağa çıkanlar
-Havaya ateş etmeleri
-Diğer gruptakilerin sandalyelerle ateş edenlerin üzerine yürümeleri
-Polisin gelmesi
-Araya girmesi
-Yaralıların ambulansa konulması
-Detaylar

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