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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini metrelerce yüksekten aşağı attı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FSM Köprüsü’ne çıkan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre bekledikten sonra bir anda metrelerce yüksekten boğaza aşağı attı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi.

ŞAHSI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kimliği belirsiz şahsın intiharı sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FSM intihar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hayret niye intihar etmişki. Memlekette herşey güllük gülistanlık. Çok şaşırdım neden intihar ederki. İntihar etmemiştir ayağı kayıp düşmüştür. İntihar demeyin, ayağı kaydı düştü deyin, zam demeyin fiyat güncellemesi deyin.
@omesa Dalga geçme dostummm herkezin kendince derdi sorunu vardır.
Arkadaşlar intihar etmek için 3.köprüyü kullanın lütfen şhow değilse amacınız bi zahmet trafik yapmayınnnn
parasizlik zor
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