Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FSM Köprüsü’ne çıkan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre bekledikten sonra bir anda metrelerce yüksekten boğaza aşağı attı.
Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.
Kimliği belirsiz şahsın intiharı sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.
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