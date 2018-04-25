Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

İstanbul trafiğinde şoke eden bir görüntü kaydedildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerleyen bir sürücü “Bu kadarına da pes artık” dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü.

YANINDAKİ HİÇBİR ŞEY OLMUYORMUŞ GİBİ TELEFONU İLE OYNADI



Milliyet'te yer alan habere göre, trafik canavarının yan tarafında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü olası bir kazaya da davetiye çıkardı.

Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.



