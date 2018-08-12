Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı. Anadolu yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM FSM Avrupa-Anadolu Yönü, sol şerit trafik kazası (yaralanmalı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor. pic.twitter.com/TRcJxUi9bf— İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (@4444154) 12 Ağustos 2018
Ayrıntılar geliyor...
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