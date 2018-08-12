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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı. Anadolu yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Ayrıntılar geliyor...

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Son dakika Kaza yaralı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu köprü yapılmasaydı Kaza olmayacaktı, Derler mi derler :))
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