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Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde İstanbul'un Fethi 565. yıl dönümü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un fethinin 565.

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un fethinin 565. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Fatih Camii avlusundaki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde tören düzenlendi. Restorasyon çalışmaları devam eden türbede gerçekleşen programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Süver, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile protokol üyeleri katıldı. İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere şehitler için dua edildi. Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Vali Şahin, sona gelen restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan türbenin önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.

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