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Fatih’te 150 bin dolarlık döviz bürosu soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 06:39 | Son Güncelleme

Fatih’te bir döviz bürosuna yüzleri maskeli yaklaşık 10 kişi, kısa sürede yaklaşık 150 bin dolar çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabaha karşı Fatih İskenderpaşa Mahallesi, Ahmediye Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre döviz bürosu önüne gelen yüzleri maskeli 10 kişi döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıktan sonra, iç kapıyı da kanırtmak sureti ile iş yerine girdi.

"YAKLAŞIK 150 BİN DOLAR ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI"

Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek kayıplara. Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi aldı.

"KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR"

Söz konusu döviz bürosunda incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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Fatih döviz bürosu soygun

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