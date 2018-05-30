Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih’te alacak verecek kavgası yüzünden Iraklı kağıt toplayıcı Adwla Anwar'ın koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkıldı. Anwar’ın ölümüne ilişkin ev arkadaşı Shıvan Marıwan; “Ben sigara almaya gitmiştim eve geldim arkadaşım kanlar içinde yerde yatıyordu hemen polisi aradım. Ambulans geldi ancak kurtarılamadı” dedi.
3 FARKLI ADRESE OPERASYON
Fatih Aksaray Yenikapı Değirmeni Sokak üzerinde yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Iraklı Adwla Anwar (22) geçtiğimiz ay evinde arkadaşı tarafından ölü bulundu. Anwar'ın alacak verecek davası yüzünden koltuk altlarının kesilip kafasına kurşun sıkıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da bulunan 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Nihat M., Shad R. ve Mujahid Q.'nun Anwar’ı alacakları olduğu için öldürdükleri ortaya çıktı.
İFADESİNDE DEHŞETİ ANLATTI
Anwar’ın beraber kaldığı ev arkadaşı polise verdiği ifadesinde; “Biz beraber kalıyorduk, Anwar’ın 4 arkadaşı geldi eve ben o sırada sigara almaya çıktım. Eve geldiğimde Anwar’ı kanlar içinde yerde yatar halde buldum. Koltuk altını kesip kafasına sıkmışlar” dedi.
İHA
Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir
Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var
Ramazanda iftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin
Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık
Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık
Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Okuyucu Yorumları 3 yorum