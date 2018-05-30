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Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te Irak uyruklu kağıt toplayıcısı, koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılmış olarak ölü bulundu.

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih’te alacak verecek kavgası yüzünden Iraklı kağıt toplayıcı Adwla Anwar'ın koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkıldı. Anwar’ın ölümüne ilişkin ev arkadaşı Shıvan Marıwan; “Ben sigara almaya gitmiştim eve geldim arkadaşım kanlar içinde yerde yatıyordu hemen polisi aradım. Ambulans geldi ancak kurtarılamadı” dedi.

3 FARKLI ADRESE OPERASYON

Fatih Aksaray Yenikapı Değirmeni Sokak üzerinde yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Iraklı Adwla Anwar (22) geçtiğimiz ay evinde arkadaşı tarafından ölü bulundu. Anwar'ın alacak verecek davası yüzünden koltuk altlarının kesilip kafasına kurşun sıkıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da bulunan 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Nihat M., Shad R. ve Mujahid Q.'nun Anwar’ı alacakları olduğu için öldürdükleri ortaya çıktı.

İFADESİNDE DEHŞETİ ANLATTI

Anwar’ın beraber kaldığı ev arkadaşı polise verdiği ifadesinde; “Biz beraber kalıyorduk, Anwar’ın 4 arkadaşı geldi eve ben o sırada sigara almaya çıktım. Eve geldiğimde Anwar’ı kanlar içinde yerde yatar halde buldum. Koltuk altını kesip kafasına sıkmışlar” dedi.

İHA

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Fatih kağıt toplayıcısı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Memlekete 3 .dünya ülkelerinin insanlarını doldurun..bakalım..bizim cahilimiz bize yetiyor birde bunlar çıktı başımıza
Bunlar nsl insanlar.Böyle bir canilik kimin aklına gelirdi ya.Buraya Göç edenlerin çoğu böyle dikkat edin haberlere hep acayip acayip şeyler daha lanet olsun bir siz eksiktiniz.
Bu Araplar İslah olmazlar
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