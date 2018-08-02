Fatih'te öğrenci yurdunda yangın!

Yangın saat 10.45 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken çalışmalar devam ediyor. Öğrenci yurdunun yaz tatili olması nedeniyle boş olduğu belirtildi.

DHA

