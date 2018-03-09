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Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 18:57 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te ismi öğrenilemeyen bir spor hocası evinde bulunan iki kişiyi rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekatın düzenlediği operasyonla şahıs gözaltına alınırken, rehin tutulan iki kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi.

Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi

Olay, Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Piliç Yokuşu Çıkmazı Sokak üzerindeki evde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kaldıkları evi ateşe veren silahlı bir kişi evde bulunan 2 kişiyi rehin aldı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken şüpheli silah gösterdi. Ekipler bunun üzerine polis çağırdı.

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, eve operasyon düzenleyerek rehin alınan 2 kişi kurtardı. Şüpheli de yaralı olarak yakalandı.

rehıne fatıh

Şüpheli yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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istanbul Fatih rehine

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Son bir yıldır istanbul polisinin elinden ucan kaçan kurtulmuyor.tebrikler.
sivillerde 17 milyon silâh var.akıl sağlığı bozuklarda bile.psikolojik test istenmeli.SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIR
her dakika bir olay her saniye şiddet olmaz bu sekilde onlem alınmazsa cıgrından cıkar
hayatımız artık olaysız geçmiyor.İnsanlar artık çıldırmış durumda.artık psikopat olduk.İktidar daha neyi bekliyor.insanların birbirini vurmasınımı.
Bi bu eksikti akp iktidarında bu olaylar arttı diyen namerttir gerçekten inanılmaz mucizenin adı gregor mavidov bu adam tamı tamına 100 kat kazandırıyo yakın arkadaşım hergün iddaa oynayarak bir ayda inanılmaz bir servet elde etti şuanda türkiyenin en zengin üçüncü kişisi bu adamı takip edin çalışmadan bir ay içinde en zenginler listesine girin
son zamanlar fatih te çok olay oluyor.hayırdır inşallah.
babamlar orda oturuyor bende tesadüfen ordaydım sabah 11 de bu spor hocası abinin motosikletine bi zarar vermiş aynı evde kaldığı bir kişi çok aşırı sinirlendi bağırdı çağırdı ne dediyse istediğini yaptıramadı. ben zor sakinleştirdim şikayetçi olmasını istedim karakola gitti sanıyorum..akşam 18.00 de bir baktık binadan simsiyah dumanlar yükseliyor doğalgaz patlar diye çok korktuk binayı boşaltana kadar herkes elinden geleni yaptı..yazık..insan kimlerle yaşadığına dikkat etmeli..kendide kanlar içindeydi sinir hastası birisi sanıyorum. az daha bina belki havaya uçacaktı.
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