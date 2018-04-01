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Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

fatih-su-borus

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Anahtar Kelimeler:
Fatih su borusu

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