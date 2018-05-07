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Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 07:32 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te bir lisede öğrenim gören 7 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve söylemlerde bulunduğu iddia edilen okul müdürü Hüseyin B. hakkında dava açıldı. Okul müdürünün söylediği iddia edilen sözler ise adeta mide bulandırdı.

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İstanbul Fatih'te bulunan bir devlet lisesinde okul müdürünün cinsel taciz skandalı yaşandı. Okulda öğrenim gören 7 kız öğrencinin rehber öğretmenleriyle paylaştıkları şikâyet üzerine ortaya çıkan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.

"RUSLARA BENZİYORSUN"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede mağdur öğrencilerin ifadelerine yer verildi. Mağdure öğrencilerden K.M., staj dosyası için müdürün odasına gittiğinde, "Sen kilo mu aldı, nerelisin, Ruslara benziyorsun" gibi sözler söylediğini belirtti. Diğer öğrenci E.O. ise okul müdürünün kendisini odasına çağırıp 'Seni ajansa yazdıralım, fiziğin çok uygun' diyerek burnunu ellediğini, bir defasında gece 3'te telefon açıp evin yakınında olduğunu söyleyip, içki içmeye çağırdığını ifade etti.

"KARIMIN MODASI GEÇTİ, SEN SARIŞINSIN"

Mağdure ayrıca şüphelinin WhatsApp'tan 'Seninle Eminönü'ne gezmeye gidelim, karımın modası geçti, sen sarışınsın' diyerek sürekli burnunu ellediğini ileri sürdü. Şüpheli okul müdürü Hüseyin B. ile ilgili okulun öğretmenleri de ifade verdi.

Okul öğretmenleri şüphelinin okuldaki kız öğrencilere tacizde bulunduğunu duyduklarını, şüphelinin tavır ve davranışlarında fazla lakaytlık gördüklerini, bu konuda çocukları uyardıklarını belirtti. Şüpheli okul müdürü ise 3 çocuk babası olduğunu belirtip iddiaları reddetti. İddianamede, şüphelinin 7 öğrenciye karşı cinsel taciz, 2 öğrenciye karşı da cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi. Müdür hakkında 'birden fazla çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'birden fazla çocuğa karşı cinsel taciz' suçları kapsamında ceza istendi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SABAH

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Anahtar Kelimeler:
okul müdürü cinsel taciz lise

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