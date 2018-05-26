Fatih Tezcan'dan skandal Atatürk paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı, tepkiler çığ gibi

Yazar Fatih Tezcan, Twitter’dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin katıldığı bir programda Kuran-ı Kerim okunurken dua etmesini eleştiren Tezcan, paylaştığı tweetinde, “Kur’an-ı Kerîm için HÂŞÂ ‘Arap uydurması’ diyen bir Ataist’in kurduğu partinin Cumhurbaşkanı Adayı’nı ve yöneticilerini, ip gibi sıraya dizilip yalandan da olsa ellerini açıp Kur’an-ı Kerîm okutmak ve dinlemek zorunda bırakan Mücahid Cumhurbaşkanı’nın adıdır Recep Tayyip Erdoğan!” ifadelerini paylaştı.

'FATİH TEZCAN TUTUKLANSIN' TT OLDU



Tezcan, yüzlerce tepki tweeti gelirken, #FatihTezcanTUTUKLANSIN hashtag'i TT olarak sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

TEZCAN'IN O PAYLAŞIMI



FATİH TEZCAN KİMDİR?



Fatih Tezcan 1976 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Fatih Tezcan'ın desi Osmanlı muhaciridir. Fatih Tezcan, Behçel Kemal Çağlar Lisesi'nden 1993'te mezun oldu. Askerliğini Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yaptı.

Fatih Tezcan, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazandı ancak okulun 2. yılında ailevi nedenlerden doları okulu bıraktı.

Fatih Tezcan, 1999'da Türkiye'nin ilk online islami platformlarından birinde yöneticilik yaptı. 2003 ve 2007 yıllarında iki evlilik yapan Tezcan'ın 5 çocuğu var.

