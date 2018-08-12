Fatih'in süt annesinin yaptırdığı mescit ihya edilecek

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet'in süt annesi (dayesi) Hundi Hatun tarafından yaptırılan Tayahatun (Dayehatun) Mescidi ihya edilecek.
Edirne Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1486 yılında ahşap çatılı ve tek minareli olarak yaptırılan, günümüze sadece bir köşe duvarı ulaşmış toprak altındaki mescidin kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmasına başladı.
Kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilip, restorasyon projelerinin tamamlanmasının ardından tarihi yapı aslına uygun olarak inşa edilecek.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de bir tarihin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.
Önemli bir ecdat yadigarının aslına uygun şekilde yapılarak ibadete açılacağını anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:
"Daye Hatun, Taya Hatun ya da Tayakadın Osmanlı'da şehzadelerin süt annelerine verilen isimdir. Daye Hatun, Fatih Sultan Mehmet öldükten 5 yıl sonra bu mescidi yaptırmıştır. Bu mescit 1940'lı yıllara varlığını sürdürmüş ancak o yıllardan sonra ortadan kalkmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak mescitte kazı işini gerçekleştiriyoruz. Yapının şu anda sadece bir köşe bendi ayakta. Yapılan kazı çalışmalarıyla mescidin tabanına kadar indik.
Tabandaki altıgen karoları bulduk, kısa bir süre içinde mihrabı ve diğer yapıları bulacağız. Aynı zamanda hazireyi ortaya çıkaracağız. Çok sayıda mezar taşını bulmayı hedefliyoruz. Kazı çalışmalarının 2018'in sonuna kadar bitmesini planlıyoruz. Projesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldıktan sonra ihya edilecek."
Hacıoğlu, Hundi Hatun'un Fatih'in ölümünün ardından kendisini hayır işlerine adadığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Fatih'in dayesi yani süt annesi Hundi Hatun sırlarla dolu bir kişi. Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği bir süt annesi. Çok sevdiği için değer verdiği ve bundan dolayı çok para verdiği bir insan. O kadar çok zengin olmuş ki İstanbul'da okul, mescit ve hamamlar yaptırmış. Yine Edirne'de kendi adına bir mescit yaptırmış. Bugün Edirne merkeze bağlı olan Tayakadın Köyü de Daye Hatun'dan gelir. Yaptırdığı mescidin giderlerini karşılamak için köyün arazisi zamanında vakfedilmiştir."
- Kazı çalışmaları başladı
Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de mescidin ihyası için ilk çalışmalara başlandığını söyledi.
Edirne'de son 5 yılda birçok cami ve mescidin ihya edildiğini hatırlatan Güneren, şöyle devam etti:
"Mescidin gün yüzüne çıkması için bir kazı yürütüyor. Mescidin 1900'lerin başında harap ve kapalı olduğunu ve 1940'lı yıllardan sonrada neredeyse tamamen yıkıldığını biliyoruz. Şu anda bu kazı çalışmasıyla etrafını açıyoruz. Burada ciddi bir bitki ve ot yoğunluğu vardı. Yapılan kazı çalışmasıyla caminin temellerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu işin daha başındayız. Kazı çalışmasının ardından restorasyon ve restütisyon projeleri hazırlanacak. Projelerin onaylanmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak caminin ihyasını gerçekleştireceğiz."
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