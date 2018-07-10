"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

Çifteler ilçesinin Alikan Mahallesi'nde ikamet eden Dalgıç ailesi, 5 kardeşin en büyüğü 26 yaşındaki Fatih Dalgıç'ın, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi şehit olmasından sonra yokluğuyla zor günler geçirseler de evlatlarının kahramanlığıyla gurur duyuyor. Şehidin amcası Gökhan Dalgıç, Hatay Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra İstanbul'a, ardından Şırnak'a giden yeğeni Fatih'in, İstanbul'da yıllık iznini geçirdiği dönemde şehit olduğunu söyledi. Yeğeni Fatih'in idealleri bulunan bir genç olduğuna işaret eden Dalgıç, "Bu ailenin başına geçecekti ama olmadı. Fatihler olmasaydı, o gece ülkeleri için ölmeselerdi, bu vatan bu durumda olmazdı, biz bir Suriye, Irak olurduk. Şimdi onların sayesinde hükümetimiz, devletimiz var. Bu çocuk, Eskişehir'in iftiharı olarak kaldı." şeklinde konuştu. HAYALLER YARIM KALDI



Doktor olmak için polis memurluğundan ayrılmayı planlayan ve üniversite sınavında bunun için yeterli puanı alan ancak şehit olduğu için buna tanık olamayan Fatih Dalgıç'ın, aynı dönemde sınava hazırlandığı ve üniversiteli olmasını nasihat edip söz aldığı en küçük kardeşi Batuhan Dalgıç, sözünü tuttu ve Düzce Üniversitesi'nden mezun oldu.

Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünü bitiren Batuhan Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit ağabeyi sayesinde kazandığı hak kapsamında iki ay sonra memur olarak atanacağını söyledi. Babalarının 2007 yılında kalp krizi sonucu vefat ettiğini, ağabeyinin onun yerini alarak adeta ailenin babası olduğunu ifade eden Batuhan Dalgıç, şöyle konuştu: "Abim bizim okumamızı çok isterdi. Çok iyiydi, sürekli arardı. Şırnak'ta gündüz görevini yapar, akşamları ise dersini çalışırdı. Abim doktor olmak istiyordu. Tıp okumak hayaliydi. Aynı dönem üniversite sınavına hazırlandık. Şehit olduktan sonra sınav sonuçları geldi, tıp fakültesini kazanacak puanı almıştı. Bunu göremeden şehit oldu. Abim anneme hep, 'Sizi çok güzel yerlere getireceğim. Sizin için çok güzel şeyler yapacağım' derdi." Dalgıç, ağabeyinin şehadetinden sonra devletin kendilerine sahip çıktığını aktararak, "Bize büyük gurur yaşattı. Şehidimizin gururuyla yaşıyoruz. Bütün ailemiz hatta tüm Eskişehir onunla gurur duyuyoruz. Eskişehir'in tek 15 Temmuz şehidi. Onun bıraktığı mirasa sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.