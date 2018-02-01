Fatih'te 1 buçuk milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Mehmet İlkay ÖZER-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu tahmin edilen, 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Süleymaniye'de bulunan 6 katlı bir iş hanına operasyon düzenledi. İş hanının çatı katında aramalar yapan polis, bazı bölmelerde paketlenmiş halde sigara buldu. Operasyona polis köpeği 'Melo' da katıldı. Polis köpeğinin uzun süre duvarları koklaması üzerine harekete geçen ekipler, balyoz yardımı ile duvarları kırdı. Duvarların içinden paketler halinde sigaralar çıktı.

Terör örgütü PKK'nın kaçak yollarla ülkeye soktuğu değerlendirilen 200 bini aşkın sigaraya paketine el koyan polis, daha önce bu suçtan kaydı bulunan 3 kişiyle birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen kaçak sigaraların imha edileceği öğrenildi.