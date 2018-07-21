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Fatih'te 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Fatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenledi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Fatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Olay, Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı yakınlarına geldiği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi kanlar içinde kalırken, olayı gerçekleştiren saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekiler, ağır yaralanan kişiye yardıma koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişinin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, OLAY YERİNE GETİRİLDİ Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının olduğu yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede çalışma yaptı. Sokaklarda ekip araçlarıyla devriye gezen polis ekipleri, olaya karıştığı düşünülen yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Elleri kelepçelenerek olay yerine getirilen şüpheli, daha sonra ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, saldırı sonrasında olay yerinde detaylı inceleme de yaptı. Yerde bulunan çok sayıda boş kovan, polis ekiplerince tek tek numaralandırılarak kayıt altına alındı. Polis ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının olup olmadığını da inceledi. Polis ekiplerinin, olaya karıştığı düşünülen bir kişiyi de aradığı öğrenildi. Polisin soruşturması devam ediyor.

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