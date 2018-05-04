FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI 

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih'te, 2 katlı kullanılmayan ahşap bir binada çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan ahşap binayı söndürdü.
Yangın, Hacıkadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak'ta bulunan ve kullanılmadığı öğrenilen 2 katlı ahşap bir binada saat 21.15 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını mahalle sakinleri itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Beyoğlu'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, sokakların dar olması nedeniyle ilerlemekte zorlandığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, çevrede önlem aldı.
Ahşap binada çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Görüntü Dökümü:
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- Yanan ahşap binadan görüntü
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
- Yangının söndürülmesi
- Genel ve detaylar
-Cep telefonu kamerasından alevli görüntü
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