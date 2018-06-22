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FATİH'TE 3 KATLI BİNADA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:28 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA  Fatih'te 3 katlı bir binanın üst katı ve çatı katında yangın çıktı.

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
Fatih'te 3 katlı bir binanın üst katı ve çatı katında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilerlemekte güçlük çekince mahalleli seferber oldu.
Yangın, 21.30 sıralarında Dervişali Mahallesi, Kesmekaya Caddesinde bulunan 3 katlı binanın üst katı ve çatı kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler üst katı ve çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanlış park ve dar sokaklar yüzünden sokağa giriş yapamadı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyenin geçmesi için seferber oldu. Bazıları itfaiye araçlarının geçişine yardımcı olurken bazıları ise itfaiyecilerin hortumunu kaldırarak yangının söndürülmesi için yardımcı oldu.
Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yanan binadan detaylar
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Mahallenin yangına müdahalesi
-Polisten görüntüler
-Genel ve detaylar

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